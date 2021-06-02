Bakanlık raporu paylaştı! Salgın desteği 715 milyar liraya çıkacak





GELİR HEDEFİ REVİZE EDİLDİ

Bütçe gelirleri bu yıl 153.5 milyar lira daha yüksek tahmin edildi. Sabah'ta yer alan haber göre, bu iyileşmenin, 96.2 milyar lirasının büyüme, enflasyon, istihdam, vergiler gibi temel ekonomik dinamiklerdeki normal değişikliklerden, 19.4 milyar lirasının geçmiş yapılandırmalardan, 37.7 milyar lirasının yapılan vergi düzenlemelerinden ve 21.1 milyar lirasının vergi dışı gelirlerdeki artıştan geldiği açıklandı.



VERGİ DIŞI GELİRLER % 52 ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde vergi dışı gelir yüzde 11.8 artarak 89 milyar lira oldu. İlk çeyrekte bir önceki yılın aynı döneme göre teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 9.5 azalarak 40.4 milyar lira, özel gelirler yüzde 51.8 artarak 6.1 milyar lira, faizler, paylar ve cezalar da yüzde 52 artarak 31.7 milyar lira oldu.

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