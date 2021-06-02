Bakanlık raporu paylaştı! Salgın desteği 715 milyar liraya çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilkini paylaştığı Kamu Maliyesi Raporu ekonomide umut veren tabloyu gözler önüne serdi. Yılın kalan dönemi için beklentilerin olumlu olduğu vurgulanan raporda, gelir artışıyla ortaya çıkan mali alanın sadece salgın nedeniyle ilave harcama gerektiğinde kullanılacağı belirtildi. Bu yıl çift haneli büyüme beklenirken, hizmet sektöründeki toparlanma istihdama katkı verecek. Kovid-19 ile mücadele kapsamında 661 milyar lira harcanırken, yıl sonuna kadar bu tutar 715.8 milyar liraya ulaşacak. Kamu Maliyesi Raporu'na göre beklentiler, mevcut tablo ve atılacak adımlar şöyle:
SALGIN DESTEĞİ 661 MİLYAR TL
Salgının etkilerinin azaltılması amacıyla uygulanan tedbirlerin büyüklüğü 661 milyar liraya (GSMH'nin yüzde 11.7'si) ulaştı. Bu tutarın yıl sonunda 715.8 milyar liraya çıkması bekleniyor. Merkezi yönetim bütçesinden harcama ise 79.4 milyar lira oldu. İşsizlik Sigorta Fonu ve Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan 136.7 milyar lira ödeme yapıldı. Merkezi yönetim bütçesinden harcamanın 180.5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor
70.2 MİLYARLIK BORÇ ERTELENDİ
Vergi, prim ertelemesi 70.2 milyar lira, kullandırılan kredilerin tutarı 315.1 milyar lira, ertelenen kredi tutarı ise 139 milyar lira oldu. Kredi paketlerinden kullandırma sayısı 1.2 milyon, bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırma sayısı ise 8.2 milyon olarak belirlendi.
37.7 MİLYARLIK VERGİ ÖNLEMİ
Vergi önlemleri toplamı 37.7 milyar liraya ulaştı. Kurumlar Vergisi'nin yüzde 25 uygulanmasından 18 milyar, KDV tevkifatının genişletilmesinden 9 milyar, yıllara yayılan inşaat işlerindeki gelir vergisinden 2.5 milyar, yüzde 10'luk gider yazmanın ertelenmesinden 4 milyar, özel iletişim vergisinin yüzde 10'a yükseltilmesinden 1.6 milyar, altın ithalatından KKDF alınmasından 2 milyar, elektrikli araçların ÖTV artışından da 600 milyon lira ilave gelir oluştu. Vergi avantajı nedeniyle 26.9 milyar lira gelirden de vazgeçilmiş oldu.