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    40 para platformu, 28 milyar lira işlem hacmi var: 'ndan kripto para raporu

     paralara ilgi ülkemizde de artarken, 'nın hazırladığı rapor pazarın geldiği boyutu ortaya koydu. 'de yerli ve yabancı kripto para platformu sayısının 40 olduğunu açıklanan raporda; kripto işlem hacmine ilişkin 6 Mayıs itibarıyla gelinen nokta sıralandı.

    Coin merkezi

    Kripto paralara ilgi ülkemizde de artarken, Merkez Bankası'nın hazırladığı rapor pazarın geldiği boyutu ortaya koydu. Türkiye'de yerli ve yabancı kripto para platformu sayısının 40 olduğunu açıklanan raporda; kripto işlem hacmine ilişkin 6 Mayıs itibarıyla gelinen nokta şöyle sıralandı:

    Verilerine ulaşılabilen Türk kökenli alım satım platformlarında yaklaşık 28 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşmiştir.

    En yüksek işlem hacminin gerçekleştiği alım satım platformları 11.1 milyar lira ile Paribu, 7.6 milyar lira ile BTCTürk ve 4.2 milyar lira ile Paritex.

        Küresel platformlar üzerinden Türk vatandaşlarının işlem hacmi verilerine ulaşılamamaktadır. Bunlar da eklendiğinde toplam işlem hacminin 28 milyar liranın oldukça üzerinde olduğu düşünülmektedir.

        Binance, Huobi Global, Coinbase Pro ve Kraken dünyanın en önde gelen kripto varlık alım satım platformları olup, Türkler'in en çok işlem yaptığı platformlar oldukları tahmin edilmektedir.

        RİSKLERE DİKKAT!
        Risklerin de sıralandığı Merkez Bankası raporunda, kripto varlıkların asli bir değerinin olmadığı ve değerinin çok oynak olduğu belirtildi.

            BAŞ DÖNDÜREN HAREKET
            Kripto piyasalarında hacim tekrar toparlanmaya başladı. 1.3 trilyon dolara kadar gerileyen hacim, dün 1.6 trilyonun üzerine çıktı.

            BITCOIN UYARISI
            JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

            Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini söyleyen Dimon, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre değeri yoktur" dedi.
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            Ey aziz İstanbul
            Haberler Ekonomi 40 kripto para platformu, 28 milyar lira işlem hacmi var: Merkez Bankası'ndan kripto para raporu