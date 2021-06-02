Kripto paralara ilgi ülkemizde de artarken, Merkez Bankası'nın hazırladığı rapor pazarın geldiği boyutu ortaya koydu. Türkiye'de yerli ve yabancı kripto para platformu sayısının 40 olduğunu açıklanan raporda; kripto işlem hacmine ilişkin 6 Mayıs itibarıyla gelinen nokta şöyle sıralandı:
Verilerine ulaşılabilen Türk kökenli alım satım platformlarında yaklaşık 28 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşmiştir.
En yüksek işlem hacminin gerçekleştiği alım satım platformları 11.1 milyar lira ile Paribu, 7.6 milyar lira ile BTCTürk ve 4.2 milyar lira ile Paritex.