Faizler düşer mi? Faizler düşecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından doların ne kadar olduğu merak konusu oldu. Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
FAİZLER DÜŞER Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, yayında Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.
FAİZLER DÜŞERSE NE OLUR?
Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor. Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor. Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.
Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Çünkü yabancı yatırımcılar daha az kar etmeye başladıkları için daha yüksek faiz veren ülkelere yöneleceklerdir. Amerikan Merkez Bankası FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Bu halde Türk Lirası değer kazanacaktır. Yatırımcıların risk alma iştahı bu durumda artış kaydeder.
Kredi faizi düşmesi halinde, kısa ve orta vadede talep edilen mal miktarı ve buna bağlı olarak yatırımlarda artış ve hareketlilik gözlenebilir. Bu yatırımlar orta ve uzun vadede talep enflasyonu yaratabilme potansiyeli taşıyor. Bu enflasyon ise ister istemez Türk Lirası'nın değer kaybetmesine kaynaklık teşkil eder