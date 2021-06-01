Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Çünkü yabancı yatırımcılar daha az kar etmeye başladıkları için daha yüksek faiz veren ülkelere yöneleceklerdir. Amerikan Merkez Bankası FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Bu halde Türk Lirası değer kazanacaktır. Yatırımcıların risk alma iştahı bu durumda artış kaydeder.

Kredi faizi düşmesi halinde, kısa ve orta vadede talep edilen mal miktarı ve buna bağlı olarak yatırımlarda artış ve hareketlilik gözlenebilir. Bu yatırımlar orta ve uzun vadede talep enflasyonu yaratabilme potansiyeli taşıyor. Bu enflasyon ise ister istemez Türk Lirası'nın değer kaybetmesine kaynaklık teşkil eder