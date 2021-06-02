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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 08:37
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    • 03.06.2021 08:37
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    3 ve 6 ay ertelemeli faizsiz 15.000 TL tam 60 ay vade ile alınıyor! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı!

    12 ay ertelemeli faizsiz 15 bin TL kredi tam 60 ay vade ile detayları merak ediliyor. Devlet tarafından gençlere sağlanan hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler, devlet destekleri ve diğer ek avantajları kalem kalem inceledik. Özel kredi yardımları gelmeye devam ediyor. Kendi işlerini kurarak bunların başında yer almak isteyenler için devletten bütün takviye gelmeye başladı. Şayet şahıslar bu zorlu günlerde kendi işlerini kurmak isterse verilen kredi ihtimali ile hayallerinin bir kısmını karşılamayı muvaffak olabilecekler. Peki İşyeri açan gençlere devlet desteği nasıl alınır? Hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler ne kadar?

    takvim.com.tr
    Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! 3 ve 6 ay ertelemeli faizsiz 15.000 TL

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. 3 ve 6 ay ertelemeli faizsiz 15.000 TL tam 60 ay vade ile alınabiliyor. Eğer kişiler bu zorlu günlerde kendi işlerini kurmak isterse verilen kredi imkanı ile hayallerinin bir kısmını karşılamayı başarabilecekler. Peki, bu krediler hangi şartlar ile kimler için verilecek? Devlet teşvikleri ve geri ödemesiz paralar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına işverenlere çok sayıda teşvik sağlayan devlet işsiz vatandaşlara da çeşitli kurumlar üzerinden kurs ve programlarla meslek öğretiyor. Tüm bu desteklerin yanında devlet ayrıca isşizlik sorunun çözülmesi ve istihdamın artması adına kendi işini kuracak olan vatandaşlara çeşitli yardım ödemelerinde bulunuyor.

    Devlet destekli olarak gelecek 15 bin TL ye varan faizsiz kredi destekleri kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlar için geliyor. Birçok farklı sektör içerisinde faaliyetlere girmek isteyen kişiler için adeta can suyu niteliğinde olacak. Kredi şartları ve kimlere verilecek olduğu herkes tarafından merak ediliyor. 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vade ile verilecek kredinin detayları belli oldu.


    Ülkemizde korona virüs başlangıcının olmaya başladığı andan beri hükümet kanadı vatandaşların yanlarında yer almak için farklı istihdam seçenekleri ile geliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile vatandaşlara verilecek bu kredi ile artık herkes hayalinde olan işlerin sahibi olabilecekler. Kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlara özel olarak 15 bin TL ye kadar 12 ay ertelemeli kredi fırsatları verilecek.
    Bu imkanlar sadece kendi işlerini kurmak ve başında yer almak isteyen kişiler için 12 ay ödemesiz ve faizsiz olarak sunulacak. Bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin uzun süredir bildikleri ve mesleki anlamda yeterli düzeyde olmaları durumunda destekler verilecek.

        DEVLET DESTEKLERİ

        Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar maliyetlerin düşürülmesi ve çalışma sürecinin başlayabilmesi adına teşvik sağlıyor. İş kurma sürecinin en başından çalışma hayatının belli bir noktasına kadar devam eden bu destekler ise binlerce TL'ye ulaşıyor.

        15.000 TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

        Bu destek Aile Bakanlığı'nın ilçelerde faaliyet gösteren birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanıyor. Vatandaşlar uzman oldukları, bildikleri, mesleki yeterlilik sağladıkları bir alanda iş kurmak istediklerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 15.000 TL'ye kredi sağlıyor. Bu kredilerde faiz uygulanmıyor yani kullanılan kredinin anaparası ödeniyor.

        Geri ödemeler 12 ay ödemesiz 48 ay vade ile 60 ay vade ile yapılıyor. Burada önemli olan nokta bu desteğin sağlanması sosyal yardımlaşma vakfının ekonomik durumuna bağlı. Bu durumda ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları yerine il geneli hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.

            28.000 TL VERGİ PRİM DESTEĞİ

            Bu destek ödemesi ise çeşitli kurumların ortak çalışması sonucu sağlanıyor.

            29 yaşını doldurmamış olan ve ilk defa işyeri açacak olan vatandaşlara devlet hem sigorta prim hemde gelir vergisi desteği sağlıyor.Bu iki destek ile vatandaşlara sağlanan destek tutarı toplam 28 bin TL'yi aşıyor.

            Bu desteklerin ilkinde vatandaşlar 12 ay boyunca prim ödemesi yapmıyorlar. Bu ödemeler devlet tarafından yapılıyor. 2020 yılı için bir yıllık prim ödemesi ise 12 bin TL tutarında bir maliyete sahip. İkinci destekte ise vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar olan gelirleri için gelir vergisi ödemesi yapmıyorlar. Gelir vergisi muafiyeti de vatandaşlara 16 bin TL'lik avantaj sağlıyor.

            HİBE VE GERİ ÖDEMESİZ TEŞVİKLER NASIL ALINIR?

            İşyeri kurmak için ilk olarak sermaye edinmek gerekiyor. Bunun için kredi çekmek ya da Kosgeb desteklerinden faydalanmak mümkün. İşyeri kuracak olan gençlere hibe desteği sağlanıyor. 2020 yılında genç girişimciler işyerlerini kurabilsinler ve işletmelerini kafalarında kurdukları plana göre en iyi şekilde devam ettirebilsinler diye vergi ve prim desteği veriliyor. 3 yıl boyunca sağlanacak olan vergi desteğinden faydalanacak olan gençlerin prim ödemeleri de 1 sene boyunca devlet tarafından karşılanıyor.


            75 BİN LİRALIK KISMI

            Genç girişimcilerin işletmelerini kurup faaliyete geçirdikleri tarihi takiben üç vergilendirme döneminde sağladıkları gelirin 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden ayrı tutulacak. Sağlanan destek kapsamında yaklaşık 22 bin TL civarında vergi desteği sağlanmış olacak. Aynı zamanda ilk kez sigortalı olarak sayılabilecek gerçek kişi statüsündeki girişimcilerin primleri ve resmi olarak kabul edildiği tarihi takiben 1 sene süreli olarak prime esas olarak aylık 882,65 TL olarak sağlanırken bir yıllık hesaplandığında 882,65 * 12 = 10 bin 591 TL civarında bulunuyor. Yani şartları sağlayan kişilerin 10 bin 591 TL'lik prim ödemesi devlet tarafından karşılanıyor.


                VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

                Yeni işyeri kuracak olanlar vergi istisnası ve prim desteklerinden yararlanmak için gerekli birtakım koşullar vardır.

                Sigorta prim desteğinden faydalanılması için gerçek kişi statüsünde olan girişimcilerin ilk kez sigortalı sayılıyor olması,

                İşe başlanıldığı tarihin yasal süreçte bildirilmiş olması,

                Mükellefiyetin başladığı tarihi müteakip 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olması,

                Girişimcinin yapmış olduğu işin başında durması ve bu işi kendisinin yapıyor olması,

                Mevcut firmanın üçüncü dereceye kadar diğer bir akrabadan devir alınmamış olması,

                İşletmeye daha sonradan ortak olunmaması,

                Kosgeb kurslarına katılım sağlanmış ve Girişimcilik Sertifikası alınmış olması ve aklındaki iş düşüncelerini gerçekleştirmek adına iş planı ve proje hazırlıyor olması,

                Vergi dairesinden temin edilecek olan "Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi"nin bulunması koşulları aranıyor.

                VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

                Genç girişimcilere verilen bu destekten faydalanacak olan kişilerin öncelikle Kosgeb Veri Tabanına kayıt olmaları gerekiyor. Daha sonra Kosgeb tarafından verilen kurslara katılım sağlanarak Girişimcilik Sertifikası alıp kurstan edinilen bilgiler sonucunda bir iş planı hazırlayıp kafalarında tasarladıkları iş düşüncelerini oluşturmaları ve buna göre bir projeyi uygulamaya koymaları gerekmektedir.
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                Haberler Ekonomi 3 ve 6 ay ertelemeli faizsiz 15.000 TL tam 60 ay vade ile alınıyor! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı!