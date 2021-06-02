3 ve 6 ay ertelemeli faizsiz 15.000 TL tam 60 ay vade ile alınıyor! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. 3 ve 6 ay ertelemeli faizsiz 15.000 TL tam 60 ay vade ile alınabiliyor. Eğer kişiler bu zorlu günlerde kendi işlerini kurmak isterse verilen kredi imkanı ile hayallerinin bir kısmını karşılamayı başarabilecekler. Peki, bu krediler hangi şartlar ile kimler için verilecek? Devlet teşvikleri ve geri ödemesiz paralar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına işverenlere çok sayıda teşvik sağlayan devlet işsiz vatandaşlara da çeşitli kurumlar üzerinden kurs ve programlarla meslek öğretiyor. Tüm bu desteklerin yanında devlet ayrıca isşizlik sorunun çözülmesi ve istihdamın artması adına kendi işini kuracak olan vatandaşlara çeşitli yardım ödemelerinde bulunuyor.
Devlet destekli olarak gelecek 15 bin TL ye varan faizsiz kredi destekleri kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlar için geliyor. Birçok farklı sektör içerisinde faaliyetlere girmek isteyen kişiler için adeta can suyu niteliğinde olacak. Kredi şartları ve kimlere verilecek olduğu herkes tarafından merak ediliyor. 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vade ile verilecek kredinin detayları belli oldu.
Ülkemizde korona virüs başlangıcının olmaya başladığı andan beri hükümet kanadı vatandaşların yanlarında yer almak için farklı istihdam seçenekleri ile geliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile vatandaşlara verilecek bu kredi ile artık herkes hayalinde olan işlerin sahibi olabilecekler. Kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlara özel olarak 15 bin TL ye kadar 12 ay ertelemeli kredi fırsatları verilecek.
Bu imkanlar sadece kendi işlerini kurmak ve başında yer almak isteyen kişiler için 12 ay ödemesiz ve faizsiz olarak sunulacak. Bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin uzun süredir bildikleri ve mesleki anlamda yeterli düzeyde olmaları durumunda destekler verilecek.