Kısa çalışma ödeneği alan on binlerce vatandaşlar Haziran ayının gelmesiyle birlikte ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda resmi makamlardan yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İşte yapılan açıklama;
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kısa Çalışma Kapsamında;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.