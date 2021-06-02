2021 Mayıs enflasyon oranları açıklandı mı? Mayıs enflasyon ne kadar olacak? İşte beklenti anketi...

Mayıs enflasyon ne kadar olacak? 2021 Mayıs enflasyon oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşlarını yakından etkileyecek enflasyon verilerinin açıklanması için gözler TÜİK'e çevrildi. Her yeni ayın ilk günlerinde yeni enflasyon oranları açıklanıyor. Peki, 2021 Mayıs enflasyon ne kadar? Mayıs enflasyon oranları açıklandı mı? İşte detaylar...