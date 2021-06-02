2021 Mayıs enflasyon oranları açıklandı mı? Mayıs enflasyon ne kadar olacak? İşte beklenti anketi...

Mayıs enflasyon ne kadar olacak? 2021 Mayıs enflasyon oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşlarını yakından etkileyecek enflasyon verilerinin açıklanması için gözler TÜİK'e çevrildi. Her yeni ayın ilk günlerinde yeni enflasyon oranları açıklanıyor. Peki, 2021 Mayıs enflasyon ne kadar? Mayıs enflasyon oranları açıklandı mı? İşte detaylar...
MAYIS ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?
Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.
MAYIS ENFLASYON NE KADAR OLACAK?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.