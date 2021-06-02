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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 19:32
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    • 02.06.2021 19:32
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    oranları açıklandı mı? olacak? İşte beklenti anketi...

    Mayıs ayı enflasyon ne kadar olacak? oranları açıklandı mı? Mayıs ayında enflasyon verilerinin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklisi zam oranlarını etkileyecek enflasyon verileri gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; 2021 Mayıs ayı enflasyon oranları ne kadar? Mayıs enflason oranı açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    2021 Mayıs enflasyon oranları açıklandı mı? Mayıs enflasyon ne kadar olacak? İşte beklenti anketi...

    Mayıs enflasyon ne kadar olacak? 2021 Mayıs enflasyon oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşlarını yakından etkileyecek enflasyon verilerinin açıklanması için gözler TÜİK'e çevrildi. Her yeni ayın ilk günlerinde yeni enflasyon oranları açıklanıyor. Peki, 2021 Mayıs enflasyon ne kadar? Mayıs enflasyon oranları açıklandı mı? İşte detaylar...

    MAYIS ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

    Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

    MAYIS ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistler, yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

        Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.
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