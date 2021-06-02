Oyak halka arz hangi bankada? Oyak Yatırım halka arz eşit mi oransal mı? Oyak hisse fiyatı ne kadar?

OYAK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.

Fazla talep gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesiyle birlikte halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.