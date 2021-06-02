Oyak halka arz hangi bankada? Oyak Yatırım halka arz eşit mi oransal mı? Oyak hisse fiyatı ne kadar?

Oyak halka arz hangi bankada? Oyak hisse fiyatı ne kadar? Oyak Yatırım halka arz eşit mi oransal mı? Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamayla, hisse talep toplama süreci başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (OYAK Yatırım) halka arzı, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte Oyak halka arz süreci hakkında merak edilen bilgiler!
OYAK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.
Fazla talep gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesiyle birlikte halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.
Sermaye piyasalarında 40 yıla yakın önemli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan OYAK Yatırım, son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkartarak, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştı.
OYAK Yatırım, yüzde 100'üne sahip olduğu OYAK Portföy Yönetimi AŞ ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile payları Borsada işlem gören OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ de dahil olmak üzere üç iştiraki ile yatırımcısına önemli bir getiri potansiyeli sunuyor.