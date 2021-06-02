3 yıl boyunca bu şartları yerine getirene 100 bin TL hibe desteği! Başvuru şartları açıklandı!

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.

Kararla, ilgili bölümlerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu sektörlerde girişimciliği destekleyerek söz konusu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanıyor.