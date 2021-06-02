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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 21:52
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    • 02.06.2021 21:52
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    3 yıl boyunca bu şartları yerine getirene desteği! Başvuru şartları açıklandı!

    desteği ile üreticilere büyük müjde! Üretim yapmak isteyenlere devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Bu destekler sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Son olarak açıklanan "Uzman Eller Projesi" ile 2022-2024 yılları arasında belirli şartları yerine getiren kişilere sağlanacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

    takvim.com.tr
    3 yıl boyunca bu şartları yerine getirene 100 bin TL hibe desteği! Başvuru şartları açıklandı!

    Devlet destekleri sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes almaya devam ediyor. Son olarak açıklanan "Uzman Eller Projesi" ile üreticilere 100 bin TL'ye varan geri ödemesiz hibe desteği sağlanacak. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan kişiler desteklerden yararlanamayacak. Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez faydalanabilecek. 100 bin TL hibe desteğinin başvuru şartları belli oldu.

    Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.

    Kararla, ilgili bölümlerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu sektörlerde girişimciliği destekleyerek söz konusu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanıyor.

    100 BİN LİRAYA KADAR HİBE

    Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek.

    Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

    Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

        KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan kişiler desteklerden yararlanamayacak. Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez faydalanabilecek.

        Aynı proje konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanan kişiler de bu desteklemeden yararlanamayacak.

        Kara esasların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

        Bakanlık, destek ödemeleriyle ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri almaya da yetkili olacak.
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        Haberler Ekonomi 3 yıl boyunca bu şartları yerine getirene 100 bin TL hibe desteği! Başvuru şartları açıklandı!