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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 09:17
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    • 01.06.2021 09:35
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    Son dakika: 'na mevduatta indirimi devam edecek

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mevduatına uygulanan indirimi Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek.

    Türk Lirası'na mevduatta stopaj indirimi

    Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları 31 Mayıs'ta son bulması öngörülen teşvikin Haziran ve Temmuz aylarında da devam edeceğini belirtti.

    Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı.

        Mart 2021'de ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti.

        Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

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