Malezya'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen yoğun artışı önlemek üzere tam karantina uygulaması başlatıldı. Bugün başlayan ve 14 Haziran'a kadar sürecek tam karantina kapsamında, bundan önce geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerine yenileri eklendi. Buna göre vatandaşların temel ihtiyaç ve acil durumlar dışında 10 kilometre ötesine seyahat etmesi yasaklandı.