Kovid-19 pandemisiyle birlikte dünya çapında aylardır "geliyorum" diyen bir krizin ucu artık nihai tüketiciye de dokunmaya başladı. Televizyon, akıllı telefon, otomobil, buzdolapları, bulaşık makineleri ve oyun konsolları gibi 'akıllı' olan her cihaz mikro işlemci veya yarı iletken ürünlerin üretiminde yaşanan arz-talep dengesizliğinin yarattığı sıkıntının boyutu her geçen gün büyüyor.
Son günlerde ardı ardına birçok fabrika üretimini durdururken, bazı telefon üreticileri de lansmanlarını erteledi. Sıkıntıdan dolayı elektronik ve akıllı ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor. Akıllı telefon pazarının üç numaralı oyuncusu Xiaomi'nin Başkanı Wang Xiang, çip krizi nedeniyle oluşan maliyet baskısının fiyatlarda artış yaşatabileceğini açıkladı.
BEŞTE ÜÇÜ ELEKTRONİKTE
Dünyada başlangıçta sorun fabrikaların kapanması nedeniyle tedariklerde yaşanan geçici bir gecikme olarak algılandı. General Motors, Ford, Nissan, Toyota, Honda ve Volvo gibi büyük otomobil üreticilerinin üretimleri durdu.