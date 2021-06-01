Son dakika: Akkuyu NGS'de çalışmalara tam gaz devam! Basınç kabının kurulumu tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında birinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu öncesinde, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan bir destekleyici halka yapıya monte edildi.

Özenli şekilde sürdürülen montaj işlemi için saha yollarında dolgu ve düzleme çalışması yapıldı. Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından birinci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz şekilde geçti.

330 tonluk ağırlığa, 4,5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip reaktör kabı, 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi. Ekipman, dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak yerine yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak." ifadelerini kullandı.