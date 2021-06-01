Muayene borcu olanlara müjde: Muayene borçları siliniyor (Ekonomi haberleri)

Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV, idari para cezaları, karayolu kaçak geçiş ücreti, prim borçları yapılandırılırken; 10 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene cezaları da kapsama alındı.
Araç sahiplerine yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Aracının muayenesini geciktirenler muayene parasına ilave olarak 112 lira yerine 33 lira faiz ödeyecek. Esnaf, diş hekimi, avukat, mühendislerin mensubu oldukları odalara ödemedikleri aidatların anaparasını yatırmaları durumunda faizler silinecek.
'HEDEF EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ'
Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness dergisi öncülüğünde Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin 5'incisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.