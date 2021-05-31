Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek 31 Mayıs 2021 tarihini 1.420,49 puandan düşüşle tamamladı.
İŞLEM HACMİ 13 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile bilişim oldu.
Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Ekonomistlerin birinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.