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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 18:50
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    • 31.05.2021 18:53
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    endeksi günü düşüşle tamamladı! İşte 31 Mayıs 2021 Borsada son durum...

    Son dakika borsa haberleri... 'da endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek 31 Mayıs 2021 tarihini 1.420,49 puandan düşüşle tamamladı. İşte borsada son durum...

    AA
    Borsa istanbul'da son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek 31 Mayıs 2021 tarihini 1.420,49 puandan düşüşle tamamladı.

    İŞLEM HACMİ 13 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile bilişim oldu.

    Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Ekonomistlerin birinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.

        Analistler, ABD ve İngiltere'de bugün piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti.

        Yarın yurt içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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