1 Haziran anlık yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatlarında görülen yükselişin ardından vatandaşlar son fiyat tablosuna odaklandı. Son günlerde altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların yükselip yükselmeyeceği ise merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 520,40 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 520,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 843,00 lira, Cumhuriyet altını 3.449,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 520,40 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 516 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 516 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 516 bin lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 516 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 364 milyon 265 bin 826,63 lira, işlem miktarı ise 701,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 393 milyon 156 bin 83,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

EMTİA PİYASALARI - PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) toplantıları öncesi yükseldi.

Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nin (OECD) yeni raporunda, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki büyüme öngörülerini de yukarı yönlü revize edildi. OECD raporunda, küresel ekonominin bu yıl için büyüme öngörüsü, Aralık raporundaki yüzde 4.2'den yüzde 5.8'e yükseltildi. Bu yükselişin öncülerinden olduğu belirtilen ABD ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsü de aynı dönemde yüzde 3.7'de yüzde 4.4'e çıkarıldı.

S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.

Doların yeni haftaya zaylıflayarak başlamasının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,900 - 1,910 aralığında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.78 artışla 69.56 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.94 artışla 66.92 dolar,

- altın yüzde 0.08 artışla 1,905.14 dolar,

- gümüş yüzde 0.11 artışla 27.96 dolar,

- bakır yüzde 0.18 düşüşle 10,274.50 dolar,

- platin yüzde 0.56 artışla 1,190.76 dolar,

- paladyum yüzde 0.32 artışla 2,837.00 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 521 liraya, çeyrek altın 855 liraya, Cumhuriyet altını da 3,413 liraya geriledi.

Troy'un günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Altın geçtiğimiz haftaki seansta 1912 dolar/ons seviyesine kadar uzanırken, yıl başından beri kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu ve üst üste dördüncü haftayı da kazançla tamamladı. 1881 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, yatayda bir haftalık seans başlangıcı yaptı. Asıl hareketini ise haftanın ikinci gününde yapan sarı maden, gücünü ABD'de açıklanan konut fiyatlarındaki yükselişten aldı.

"ABD'de açıklanan konut fiyatlarında Mart ayındaki yükselişin yüzde 13.2 ulaşması 2005 yılından beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bu veriyle birlikte enflasyon üzerindeki artışa işaret edilirken, enflasyondan korunma aracı olarak bilinen altın, hafta boyunca öne çıkmayı başardı.

"Diğer taraftan ABD'de aşılama çalışmalarının yüzde 40 seviyelerine ulaşmasıyla birlikte, ABD yönetimi de ekonomiyi normalleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda yeni teşvik paketleriyle ekonomiye güç kazandırmak isteyen Biden hükümeti, 2022 yılında bütçe harcamasının da 6 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediği duyurdu. İçinde alt yapı yatırımlarına yer veren bütçe planlamasının altına etkisi pozitif yönlü oldu.

"Bu süreçte sarı maden, haftanın en yüksek seviyesini 1912 dolar/onsla kaydetti. Ancak haftanın sonuna kadar bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, 1903 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 1.2 kazancı hanesine yazdı.

"Gümüş altınla benzer şekilde performans gösterdiği haftada, kapanış bazında yüksek kazanç elde etmeyi başarmış oldu. 27.56 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 27.93 dolar/onstan haftayı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu.

"Platin, iki haftalık kaybının ardından geçtiğimiz haftayı yeşilde kapatmayı başardı. 1172 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1185 dolar/ons seviyesinden yüzde 1.1 kazançla tamamladı. Platin hali hazırda hikayesini yeşil ekonomiden ve bu doğrultuda ülkelerin yapacağı yatırımlardan almaya devam ederken, yukarı doğru gitmek konusunda zorlandığını gözlemliyoruz. Platinin tekrardan güç kazanabilmesi için yeşil ekonomi adına özelikle hidrojen enerjisi adına yatırımların öne çıkmaya devam etmesi gerekmektedir.

"Paladyum da üç haftalık satıcılı geçen seansların ardından geçtiğimiz haftayı yeşilde kapatmayı başarırken, haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 2823 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, önceki haftaya kıyasla yüzde 1.4 kazancı hanesine yazdı. Paladyumu rekora götüren gelişme endüstrilerdeki toparlanma ve enflasyon beklentilerindeki yukarı ivme olmuştu. Henüz bu iki denklem değişmezken, paladyumun bu iki gelişme doğrultusunda pozitifliğini bir süre daha sürdürmesi beklenebilir.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta satıcıların iştahlı olması dolayısıyla altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50 - 1.00 dolar gerçekleşti. Toplamda 4,272 kg altın, 13,196 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."