İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki devletin verdiği bu ekonomik destekten kimler yararlanabiliyor, şartlar neler? Başvurular alınıyor mu? İşte tüm bilgiler…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? TARİH VERİLDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.
Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.