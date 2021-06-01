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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 10:17
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    • 01.06.2021 10:17
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    nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? ? Ve son dakika tarih belli oldu!

    Gündemde yoğun bir şekilde '?' Sorusunun yanıtını merak ediliyor ve araştırılıyor. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor ve önlemler alınıyor. Vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes almasını sağlamak ve koronavirüs salgınından destek olmak amacıyla her ay ödenen ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’den tarih açıklaması geldi. İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki devletin verdiği bu ekonomik destekten kimler yararlanabiliyor, şartlar neler? Başvurular alınıyor mu? İşte tüm bilgiler…

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? TARİH VERİLDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

    2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

    Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

        Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

        a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

        17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

        Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
        -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

        SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

        b) İş akdi feshedilenler için,

        15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
        Şartlarının oluşması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne kadar? Ve son dakika tarih belli oldu!