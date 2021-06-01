Akbank ve Denizbank başvurularına tüm bilgiler sabah saatleriyle merak konusu olurken detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak. 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak. Peki, Akbank ve Denizbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

VAKIFBANK NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm Akbank ve Denizbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.

İşte başvuruya dair tüm bilgiler;