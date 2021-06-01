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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 10:42
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    • 01.06.2021 10:42
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    Akbank ve Denizbank ? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

    Nefes kredisi başvurularının başlamasıyla birlikte detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Peki, Akbank ve Denizbank ? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte bilgiler...

    Akbank ve Denizbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır?

    Akbank ve Denizbank başvurularına tüm bilgiler sabah saatleriyle merak konusu olurken detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak. 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak. Peki, Akbank ve Denizbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    VAKIFBANK NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Kredi başvurunuzu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm Akbank ve Denizbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.

    İşte başvuruya dair tüm bilgiler;

    NASIL BAŞVURULACAK?

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.

    ÜYELİK BELGESİ YETERLİ

    Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

        ÜST LİMİT 200 BİN TL

        Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

        Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

        2020'de cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin, 1-10 milyon lira olanlar 200 bin lira kredi kullanabilecek.

        6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

        İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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            Haberler Ekonomi Akbank ve Denizbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?