Dikkat! Değişti! Türkiye'ye giriş kuralları yeniden belirlendi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran'dan itibaren havayoluyla Türkiye'ye girişlerde yeni kurallar belirlendi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre; Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları sona ererken, bu iki ülkeyle birlikte Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu belirlenden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.