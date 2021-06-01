Bankaların gereksinim, araç ve ev kredisi faiz oranları 2021 senesinin doruğunu görürken yaşanan yükselişin ardından bankalardan yeni bir kredi faiz aktüellemesi geldi. Aralarında kamu bankalarının da yer aldığı 12 banka faiz oranlarına aktüelledi. Ne yazık ki beklendiği üzere kredi faiz indirimi müjdesi gelmezken bazı bankalar ise bayram kampanyaları sebebi ile düşürmüş oldukları faiz oranlarını yine yukarıya çekti. Yapılan güncellemeler sonrasında konut kredisi faiz oranları bazı bankalarda yükselirken en düşük konut kredisi faiz oranı değişmedi. Özel bankalar arasında en uygun konut kredisi veren banka yüzde 1.39 faiz oranı ile Akbank oldu. İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.45 ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.46 civarında