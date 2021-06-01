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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 07:49
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    • 02.06.2021 07:49
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    12 bankada ihtiyaç, ve kredisi faiz oranları değişti! !

    Milyonlarca vatandaş , otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz seneden beri devam eden süreci ile beraber ekonomik anlamda zorluklar da beraberinde gelmişti. Bu ekonomik olumsuzluk kredi paketlerine olan talebi de epey arttırdı. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? İşte bankaların faiz oranları; konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları... Bankaların kredi notunu verirken ve o notunuzu değerlendirirken baz aldıkları bir puanlama sistemi var. Genellikle 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en çok risk taşıyan, 1900 ise en az riske sahip puan. Örneğin, puanınız 400 ise büyük ihtimalle kredi çekemezsiniz.

    takvim.com.tr
    Bankalarda son dakika faiz indirimi haberi! 12 bankada ihtiyaç, taşıt ve konut...

    Bankaların gereksinim, araç ve ev kredisi faiz oranları 2021 senesinin doruğunu görürken yaşanan yükselişin ardından bankalardan yeni bir kredi faiz aktüellemesi geldi. Aralarında kamu bankalarının da yer aldığı 12 banka faiz oranlarına aktüelledi. Ne yazık ki beklendiği üzere kredi faiz indirimi müjdesi gelmezken bazı bankalar ise bayram kampanyaları sebebi ile düşürmüş oldukları faiz oranlarını yine yukarıya çekti. Yapılan güncellemeler sonrasında konut kredisi faiz oranları bazı bankalarda yükselirken en düşük konut kredisi faiz oranı değişmedi. Özel bankalar arasında en uygun konut kredisi veren banka yüzde 1.39 faiz oranı ile Akbank oldu. İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.45 ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.46 civarında


    HALKBANK

    İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

    VAKIFBANK

    Taşıt kredisi: %1.50'den

    Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

    Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: %1.51'den

        Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

        Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

        Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

        AKBANK

        Kredi tutarı: 100 bin lira

        Faiz: 1.39

        Vade: 60 ay

        Aylık taksit: 2468 lira

        Toplam geri ödeme: 149.753 lira

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Kredi tutarı: 100 bin lira

        Faiz: 1.45

        Vade: 60 ay

        Aylık taksit: 2506 lira

        Toplam geri ödeme: 152.206 lira

            KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR?

            Bankaların kredi notunu verirken ve o notunuzu değerlendirirken baz aldıkları bir puanlama sistemi var. Genellikle 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en çok risk taşıyan, 1900 ise en az riske sahip puan. Örneğin, puanınız 400 ise büyük ihtimalle kredi çekemezsiniz. Ya da çok yüksek faiz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Neyse ki, notunuzu yükseltmenin yöntemleri de var. Öncelikle, kredi notunu etkileyen faktörlere bakalım:

            Kredili ürün ödemelerini zamanında yapmak

            Kredi kullanım yoğunluğu

            Yeni kredili ürün açılışları

            Mevcut hesap ve borç durumunuz

            KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

            Hal böyle olunca, güvenilir bir mali izlenim uyandırmak her şeyden önemli oluyor. Düzenli ödeme yapmak, faturaları ihmal etmemek, borçlarınızı azaltmak ya da kapatmak oldukça önemli. Borçlarınızı düzenlemekte zorluk çekiyorsanız kartınızın limitinin düşürülmesini isteyin.
            Borçlarınızı aylık gelirinize göre yapılandırabilir ya da farklı borçlarınızı tek bir kredide toplayıp uzun bir vadeyle ödemelerinizi düzene sokabilirsiniz.

            Faturalarınızı aksatmamak için ek hesap kullanabilirsiniz. Ancak borcunu geciktirmeden ödeyin.
            Sık sık kredi kartı kullanın. Aktif bir kullanıcı olmanız notunuzu artıracaktır. Ancak ödemelere dikkat edin.
            Kredi kullanım yoğunluğu, düzenli ödeme yapıyorsanız ilk kez kredi başvurusu yapan birinden daha avantajlı olursunuz.
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            Ey aziz İstanbul
            Haberler Ekonomi 12 bankada ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişti! Bankalarda son dakika faiz indirimi haberi! En uygun kredi faizi düştü