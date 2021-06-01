Borsa İstanbul yüzde 381 devir hızıyla 2020'de dünyanın en likit piyasası oldu

Borsa İstanbul, yüzde 381 devir hızı ile 2020 yılında dünyanın en likit piyasası olurken, 2020'de dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112,7 trilyon dolara ulaştı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) "Türkiye Sermaye Piyasası 2020" raporunu yayınladı.
Birlikten yapılan rapora ilişkin açıklamada, 2020'nin küresel ekonomide olduğu gibi sermaye piyasaları açısından da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünün küresel çapta bir salgına dönüşmesi nedeniyle beklenmedik gelişmelerle dolu bir yıl olduğu ifade edilerek, 2020'nin ilk çeyreğinde finansal piyasaların salgından ciddi derecede etkilendiği, borsalarda önemli değer kayıpları yaşandığı vurgulandı.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının başlattığı parasal genişleme programlarının etkisiyle faizlerin negatif seviyelere gerilediği belirtilen açıklamada, dünya genelinde hisse senedi piyasalarına yatırımcı ilgisinin artışıyla fiyatların hızla yükseldiği ve halka arzların canlandığı kaydedildi.
Açıklamada, 2020'nin sonuna doğru aşı ile ilgili gelişmelerle finansal piyasalarda iyimserliğin daha da arttığına dikkati çekilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu: