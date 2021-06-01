Araç sahipleri dikkat! Hız sınırını aştı kesilen cezayı mahkeme iptal etti!

Avukatlık Kanununun 1'nci maddesinde avukatlığı kamu görevi gören serbest meslek hükmü vardır. Serbest meslek kısmı ön plana çıkar; ama kamu görevi gördüğü her zaman geri planda tutulur. Bu hususu açıklığa kavuşturmak ve tescil ettirmek için cezaya itiraz ettim. Sonuçta ben duruşmaya giderken bir vatandaşın hakkını temsil etmeye giderken bu cezayı yedim. Bu sebeple kamu görevi icra ediyorum. Sulh Ceza Hakimliği de benim itirazımı haklı bularak Kabahatler Kanununun 12'nci maddesine atıfla TCK'nın 25'nci maddesinde yer alan hukuka uygunluk gerekçesiyle cezamı kaldırdı" diye konuştu.