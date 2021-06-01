Araç sahipleri dikkat! Hız sınırını aştı kesilen cezayı mahkeme iptal etti!

Ankara'da avukat Paşa Büyükkayaer, duruşmaya giderken otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı. Kaza nedeniyle vakit kaybeden ve duruşmaya yetişmek için hız yapan Büyükkayaer'e, hız sınırını yüzde 30 aştığı için 652 TL ceza uygulandı. Mahkeme, avukatın başvurusu üzerine müvekkili aleyhine ağır hak kayıplarına sebebiyet verecek duruşmaya yetişebilmek amacıyla kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediği kanaatiyle para cezasını iptal etti.
Avukat Paşa Büyükkayaer, geçen 1 Nisan'da Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davası olan müvekkilinin saat 09.30'daki duruşmasına gitmek için, Çankaya ilçesinde bulunan bürosundan otomobiliyle yola çıktı. Büyükkayaer, Çankaya Gazi Mahallesi'nde saat 08.45 sıralarında maddi hasarlı kazaya karıştı. Karşı tarafla anlaşamayınca olay yerine polis çağırıldı. Büyükkayaer, polisin gecikmesi üzerine duruşmaya geç kalmamak için tutanak tutmadan yola devam etti.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Ankara Batı Bulvarı Güvercinlik Tesisleri önünde hızı sınırını yüzde 30 aşan Büyükkayaer'e 652 lira idari para cezası uygulandı. Kesilen cezayı ödeyen Büyükkayaer, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvurarak, cezaya itiraz etti. Dilekçede, "Avukatlık Kanunu'nun 1'nci maddesi 'Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir' demektedir. Müvekkil ise kamu görevini icra ederken, kendi müvekkilini hak kaybına uğratmamak için hız sınırını aşmak zorunda kalmıştır. Açıklanan sebeplerden anlaşılacağı üzere müvekkilin hız sınırını aşma kastı bulunmamaktadır" denilerek cezanın iptali ve ödenen paranın geri iadesi talep edildi.