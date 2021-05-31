Ve belli oldu. Peş peşe açıklama yapıldı. 43 ve 48 yaşında emekli olabilirsiniz. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş tarihine göre bazen düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor.
SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. SGK'nın düzenlemesinde yer alan diğer tarih aralıkları ise 1999 - 2002 yılları arasında ilk sigorta girişi, 2002-2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişleri ve 2008 yılından sonra çalışanlar için 65 yaşında emeklilik.
Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. Kadın ve erkek çalışanlar bu borçlanmalar ile erken emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşı her kişide farklılık gösterirken kişiler kendilerine özgü durumlarını SGK uzmanlarına soruyorlar.