SGK ve devlet belli şartları karşılayan vatandaşlara ekonomik destek amacıyla bazı ödemeler yapıyor ve haberi olmayan kişiler paralarını çekmediği, başvurularını yapmadığı için kenarda birikiyor. Bunlardan biri de yolluk parasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, tedavi olunan hastanede, artık tedavi edilememe ya da başka sebeplerden dolayı başka hastanelere sevk edilen hastalar için, yol parası, gündelik ücreti ve eğer yanında varsa refakatçi ücreti ödemesi yapıyor. Peki, Yolluk ödemesi nedir? Hastalara, refakatçilere yolluk ödemesi ne kadar veriliyor? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar!
YOLLUK ÖDEMESİ NEDİR?
Yolluk ödemesi, genel sağlık sigortası bulunanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaatta bulundukları sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan diş hekimi ya da hekimin muayenesi veya tedavisinin ardından gerekli teşhis ya da tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının olmaması gibi zorunlu ve tıbbi sebeplerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda yapılan ödemedir.
SGK YOL PARASI ALABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Bir kurumda sigortalı olarak çalışıyor olmak ya da sigorta primi ödüyor olmak, İkinci ya da üçüncü basamakta yer alan bir sağlık kurumunda tedavi görüyor olmak ve sevk edilenin hastanenin yine ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumu olması.
REFAKATÇİLER İÇİN YOL ÜCRETİ
Tedavi olunan ikinci ya da üçüncü basamak hastanede tedaviye devam edilememesi üzerine yine ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumuna sevk edilen kişiler için refakatçi yol ücreti ödemesi yapılmaktadır.