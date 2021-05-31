SGK YOL GİDERLERİ NASIL HESAPLANIYOR?



Bütün durumlara göre SGK tarafından yol ücreti hesaplaması şöyle yapılıyor: Sigortalı olan kişi sevk edildiği kuruma toplu taşıma araçları ile gidiyorsa, toplu taşımada geçerli olan ücretler esas alınır. Sigortalı olan kişi şahsi aracı ile gidip geliyorsa, yine otobüs, minibüs v.s ücreti ödenir. Kullanılan taşıt için SGK'ya herhangi bir belge ibrazı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

UÇAK İLE YAPILAN YOLCULUKLAR SGK TARAFINDAN ÖDENİR Mİ

SGK, uçakla yapılan sevk işlemleri için yol ücreti ödememektedir. SGK'nın belirlediği 'mutat taşıt' sınıfında uçak, taksi ve ambulans yer almamaktadır. SGK tarafından belirlenen araçlar dışında bir araçla gidilse de SGK mutat taşıt ücreti ödeyecektir. Mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan hastane ulaşımlarında, bazı durumlarda yol ücreti ödenir.

Bu durumlar; Sevk edilen hastanın sahip olduğu hastalığın, mutat taşıt kullanımına uygun olmadığı durumlarda ve bu durumun bir rapor aracılığıyla gösterildiği durumlarda, Çok acil bir durumda doktor tarafından mutat taşıtlar dışında bir araç ile sevkinin yapılması gerektiği belirtilmişse SGK bu araçlar için yol ücreti ödemesi yapmaktadır.