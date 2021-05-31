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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 16:31
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    • 31.05.2021 16:31
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    'den hemen ödemenizi alın! yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti veriyor! 2021 yolluk ödemesi ne kadar?

    ve devlet belli şartları karşılayan vatandaşlara ekonomik destek amacıyla bazı ödemeler yapıyor ve haberi olmayan kişiler paralarını çekmediği, başvurularını yapmadığı için kenarda birikiyor. Bunlardan biri de yolluk parasıdır. , tedavi olunan hastanede, artık tedavi edilememe ya da başka sebeplerden dolayı başka hastanelere sevk edilen hastalar için, yol parası, gündelik ücreti ve eğer yanında varsa refakatçi ücreti ödemesi yapıyor. Peki, ? , Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    SGK yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti veriyor!

    SGK ve devlet belli şartları karşılayan vatandaşlara ekonomik destek amacıyla bazı ödemeler yapıyor ve haberi olmayan kişiler paralarını çekmediği, başvurularını yapmadığı için kenarda birikiyor. Bunlardan biri de yolluk parasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, tedavi olunan hastanede, artık tedavi edilememe ya da başka sebeplerden dolayı başka hastanelere sevk edilen hastalar için, yol parası, gündelik ücreti ve eğer yanında varsa refakatçi ücreti ödemesi yapıyor. Peki, Yolluk ödemesi nedir? Hastalara, refakatçilere yolluk ödemesi ne kadar veriliyor? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar!

    YOLLUK ÖDEMESİ NEDİR?

    Yolluk ödemesi, genel sağlık sigortası bulunanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaatta bulundukları sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan diş hekimi ya da hekimin muayenesi veya tedavisinin ardından gerekli teşhis ya da tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının olmaması gibi zorunlu ve tıbbi sebeplerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda yapılan ödemedir.

    SGK YOL PARASI ALABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

    Bir kurumda sigortalı olarak çalışıyor olmak ya da sigorta primi ödüyor olmak, İkinci ya da üçüncü basamakta yer alan bir sağlık kurumunda tedavi görüyor olmak ve sevk edilenin hastanenin yine ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumu olması.

    REFAKATÇİLER İÇİN YOL ÜCRETİ

    Tedavi olunan ikinci ya da üçüncü basamak hastanede tedaviye devam edilememesi üzerine yine ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumuna sevk edilen kişiler için refakatçi yol ücreti ödemesi yapılmaktadır.

        SGK YOL ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

        SGK'dan yol ücreti alacak hastalara kurum tarafından yol ücreti ödeniyor. Bu yol ücretleri, gidiş ve dönüş olacak şekilde, hastanın yol için harcadığı tutara göre verilir. SGK, sevk edilen kuruma en yakın olan diğer hastanenin mesafesi kadar ödeme yapmaktadır. Gereksiz bir şekilde daha uzak bir mesafedeki hastaneye yönlendirilen hastalar için yol ücretinin tamamı ödenmemektedir. SGK yol ücretinin tamamının ödendiği durumlar; Organ ve doku nakli yapılması gereken durumlar için yapılması gereken sevklerde, Üçüncü basamakta yer alan bütün sağlık kurumlarının yaptığı sevk işlemleri, Meslek hastalığı sonucunda ilgili hastane tarafından yapılmış sevklerde yol ücreti kesinti olmadan ödenir.

        SGK YOL GİDERLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

        Bütün durumlara göre SGK tarafından yol ücreti hesaplaması şöyle yapılıyor: Sigortalı olan kişi sevk edildiği kuruma toplu taşıma araçları ile gidiyorsa, toplu taşımada geçerli olan ücretler esas alınır. Sigortalı olan kişi şahsi aracı ile gidip geliyorsa, yine otobüs, minibüs v.s ücreti ödenir. Kullanılan taşıt için SGK'ya herhangi bir belge ibrazı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

        UÇAK İLE YAPILAN YOLCULUKLAR SGK TARAFINDAN ÖDENİR Mİ

        SGK, uçakla yapılan sevk işlemleri için yol ücreti ödememektedir. SGK'nın belirlediği 'mutat taşıt' sınıfında uçak, taksi ve ambulans yer almamaktadır. SGK tarafından belirlenen araçlar dışında bir araçla gidilse de SGK mutat taşıt ücreti ödeyecektir. Mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan hastane ulaşımlarında, bazı durumlarda yol ücreti ödenir.

        Bu durumlar; Sevk edilen hastanın sahip olduğu hastalığın, mutat taşıt kullanımına uygun olmadığı durumlarda ve bu durumun bir rapor aracılığıyla gösterildiği durumlarda, Çok acil bir durumda doktor tarafından mutat taşıtlar dışında bir araç ile sevkinin yapılması gerektiği belirtilmişse SGK bu araçlar için yol ücreti ödemesi yapmaktadır.

        HASTALARA YOLLUK ÖDEMESİ NE KADAR VERİLİYOR?

        Yolluk ödemesi belirlenmesi için üç farklı senaryo göz önünde tutulabilir. Bunlar;

        Sigortalı, sevk edildiği sağlık kuruluşuna mutat taşıt ile gidip gelmişse (minibüs, otobüs, vb.) mutat taşıt ücreti ödenir.

        Sigortalı, sevk edildiği sağlık kuruluşuna kendi özel aracıyla gidip gelmişse, ödeme yine mutat taşıt ücreti üzerinden yapılır.

        Her iki durumda karşısında da mutat taşıta ait bilet veya fatura gerekmez. Kişinin beyanı esastır.


            SGK GÜNDELİK ÜCRETİ

            İkinci ya da üçüncü basamak sağlık kurumu tarafından başka bir hastaneye sevk edilen hasta, ikamet ettiği adresten uzakta ise kalacak yer ihtiyacı doğar. Bu tarz durumlarda SGK tarafından hastaya gündelik ücreti ödemesi yapılır. Gündelik ücreti almak için şartlar ise şöyle: sevki gerçekleştirilen hasta bazen yatılı, bazen de ayakta tedavi yöntemi ile tedavi görebilir. Ayakta tedavi yapılan günler için gündelik ücret SGK tarafından ödenir. Ayakta tedavi yöntemi ile tedavi gören hastalar, sağlık raporu aldıysa, sağlık raporunun geçerli olduğu günler için gündelik ücret verilmemektedir. Yatılı tedavi gören hastalar için gündelik ücret ödenmemektedir. Sadece gidiş ve dönüş olmak üzere yol ücretleri ödenecektir. Sevk edilen sigortalının tedavi işlemleri aynı gün biterse gündelik ücret ödenmemektedir. İlk hastaneden başka bir hastaneye sevk edilen hasta, ikinci hastaneden de başka bir hastaneye sevk edilirse o hastanedeki tedavi için de gündelik ücret alabilmektedir.



            YOLLUK ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?

            SGK yol parası, gündelik ücreti ve refaketçi ücretleri için alacaklı olan hastalar bu ücretlerini alabilmek için yakınlarındaki PTT şubesinden başvuru işlemlerini tamamlayarak ücretlerini alabilirler.

            SGK Yol Parası Hesaplama Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre hesaplanan SGK yol ücreti hesaplamaları şöyle yapılıyor:

            0-25 km arası olan mesafeler 0.4 ile, 26-50 km arası olan mesafeler 0.5 ile,
            51-75 kilometre arası olan mesafeler 0.7 ile,
            76-100 kilometre arası olan mesafeler 0.8 ile çarpılarak hesaplanıyor.
            Önek vermek gerekirse sigortalı hasta 100 kilometre mesafede bulunan bir hastaneye yönlendirme yapılırsa, 100*0.8= 80 Türk Lirası yol ücreti alacaktır.
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            Haberler Ekonomi PTT'den hemen ödemenizi alın! SGK yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti veriyor! 2021 yolluk ödemesi ne kadar?