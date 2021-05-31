Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan yasa teklifi ile isteğe bağlı sigortadan genel sağlık sigortasına, Bağ-Kur ihyasından işçi sigortasına kadar prim borcu olan vatandaşlara bir dizi kolaylık sunuluyor.
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, yapılandırma kapsamında 16 milyon 840 bin vatandaşın 74 milyar 657 milyon lira borcuna yapılandırma fırsatı sunulduğunu açıkladı. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak.
İlk taksit ödemesi ise Ekim'de olacak. Borç yapılandırması Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik borçları kapsıyor.