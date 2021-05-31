Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Prim borcu olana büyük fırsat! da kapsamda

    Bu hafta 'nde görüşülecek teklif ile prim borcu olanlara yeni fırsat devreye girecek. da kapsamda olacak.

    Hazal Ateş
    Prim borcu olana büyük fırsat
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan yasa teklifi ile isteğe bağlı sigortadan genel sağlık sigortasına, Bağ-Kur ihyasından işçi sigortasına kadar prim borcu olan vatandaşlara bir dizi kolaylık sunuluyor.



    SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, yapılandırma kapsamında 16 milyon 840 bin vatandaşın 74 milyar 657 milyon lira borcuna yapılandırma fırsatı sunulduğunu açıkladı. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak.



    İlk taksit ödemesi ise Ekim'de olacak. Borç yapılandırması Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik borçları kapsıyor.



        Borcu olan ve ödeyemeyenlerin yapılandırmadan yararlandıktan sonra durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli olacak.



        Sigorta, topluluk sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yapılandırılacak.



        İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da yatıramayanlar da yararlanacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akdeniz'de inanılmaz doğal gaz ve petrol rezervi bulduk!
        Haberler Ekonomi Prim borcu olana büyük fırsat! İsteğe bağlı sigorta da kapsamda