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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 06:23
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    • 31.05.2021 06:28
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    Artışı iyice sürat kazandı! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları ne kadar oldu? Neredeyse...

    Yatırımcılar sıklıkla fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor ve konu hakkında araştırmalar yükseldi. Cuma günü kapanışta Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket ederken, iç piyasada dolar kurunun 8.61 lirayı aşarak rekor tazelemesiyle, altının gram fiyatı da 525 liraya kadar yükselerek, Kasım ayındaki rekor sonrası en yüksek düzeye tırmanmıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.457,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 521,60 liradan işlem görmüştü. İç piyasada da, en düşük 514 bin 200 lirayı, en yüksek ise 521 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 520 bin liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 artışla 521,60 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.457,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 521,60 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 520 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 514 bin 200 lirayı, en yüksek ise 521 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 520 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 388 milyon 525 bin 535,39 lira, işlem miktarı ise 754,09 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 400 milyon 863 bin 938,87 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

        ALTIN FİYATLARI DIŞTA YATAY, İÇTE YÜKSELDİ

        Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket ederken, iç piyasada dolar kurunun 8.61 lirayı aşarak rekor tazelemesiyle, altının gram fiyatı da 525 liraya kadar yükselerek, Kasım ayındaki rekor sonrası en yüksek düzeye tırmandı.

        Küresel yakıt talebinde üçüncü çeyrekte güçlü toparlanacağına ilişkin beklentilerinden ve ABD'de güçlü açıklanan işsizlik maaş başvuruları verisinden destek bularak 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) 31 Mayıs ve 1 Haziran'da toplanacak.

        S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.

        Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.

            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.16 düşüşle 69.10 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 66.62 dolar,

            - altın yüzde 0.04 artışla 1,897.24 dolar,

            - gümüş yüzde 0.26 düşüşle 27.77 dolar,

            - bakır yüzde 3.37 artışla 10,293.50 dolar,

            - platin yüzde 0.72 düşüşle 1,174.60 dolar,

            - paladyum yüzde 0.97 artışla 2,834.77 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Artışı iyice sürat kazandı! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Neredeyse...