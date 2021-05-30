Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.457,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 521,60 liradan işlem görmüştü. İç piyasada da, en düşük 514 bin 200 lirayı, en yüksek ise 521 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 520 bin liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?