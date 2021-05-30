OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA



Oyak Yatırım 3 Kasım 2006'da 10 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilmiştir.

Şirketin kuruluş amacı ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.

Oyak Yatırım'ın vizyonu, piyasa koşullarının yakından takibini yaparak riski minimuma indirip maksimum kazancı elde etmek ve güvenilir bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise portföyü yasalara uygun şekilde yatırımcılarının, çalışanlarının ve hisse sahiplerinin çıkarlarını gözeterek yönetmektir.

Oyak Yatırım, faaliyetlerini Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No:7C / 78 Sarıyer /İstanbul adresinde yürütmektedir.