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    • Ekonomi
    • 30.05.2021 21:11
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    • 30.05.2021 21:11
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    ? 4 halka arz onayı gerçekleşti! SPK hangi firmalar olduğunu duyurdu…

    Gündemde ekonomi konularını yakından takip eden vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Her geçen gün bu firmaların sayısı artıyor ve tanıdık, tanımadık firma isimleri yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 halka arz onayının gerçekleştiğini duyurdu. Peki SPK tarafından halka arz başvurularının onaylandığı firmalar hangileri? Hisse satış fiyatları nedir? İşte o isimler…

    takvim.com.tr
    Halka arz edilecek hisseler hangileri?

    Halka arz edilecek hisseler hangileri? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. SPK Haftalık Bülteni'ni yayınladı ve buna göre halka arzını ilan eden bunun için SPK'ya başvuran ve başvuruları onaylanan firmaların isimleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu halka arz onayını alan 4 firmanın hangileri olduğuna dair bilgileri, hisse satış fiyatlarınıhaberimizde derledik.

    SPK'DAN 4 HALKA ARZ ONAYI!

    Halka arz edilecek hisseler belli oldu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularını onayladı.

    SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışında olası halka arzına onay verdi.

    SPK tarafından yayımlanan bültende, Hepsiburada'nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

        OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA

        Oyak Yatırım 3 Kasım 2006'da 10 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilmiştir.

        Şirketin kuruluş amacı ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.

        Oyak Yatırım'ın vizyonu, piyasa koşullarının yakından takibini yaparak riski minimuma indirip maksimum kazancı elde etmek ve güvenilir bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise portföyü yasalara uygun şekilde yatırımcılarının, çalışanlarının ve hisse sahiplerinin çıkarlarını gözeterek yönetmektir.

        Oyak Yatırım, faaliyetlerini Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No:7C / 78 Sarıyer /İstanbul adresinde yürütmektedir.
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        Haberler Ekonomi Halka arz edilecek hisseler hangileri? 4 halka arz onayı gerçekleşti! SPK hangi firmalar olduğunu duyurdu…