Halka arz edilecek hisseler hangileri? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. SPK Haftalık Bülteni'ni yayınladı ve buna göre halka arzını ilan eden bunun için SPK'ya başvuran ve başvuruları onaylanan firmaların isimleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu halka arz onayını alan 4 firmanın hangileri olduğuna dair bilgileri, hisse satış fiyatlarınıhaberimizde derledik.
SPK'DAN 4 HALKA ARZ ONAYI!
Halka arz edilecek hisseler belli oldu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularını onayladı.
SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışında olası halka arzına onay verdi.
SPK tarafından yayımlanan bültende, Hepsiburada'nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.