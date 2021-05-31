Pandemi döneminde yazlık fiyatları uçtu

Coronavirüs pandemisiyle birlikte yazlıklara olan talep zirve yaptı. Yükselen talep hem satılık hem kiralık fiyatlarına yansıdı. En çok pahalanan yazlık bölgeler de belli oldu.
EN PAHALI ALAÇATI
Endeksa'nın araştırmasına göre, satılık konutlarda son 1 yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 69 ile Bodrum Yalıkavak'ta görülürken, yüzde 68 ile Bodrum Çarşı ve yüzde 67 ile Bodrum Torba takip etti. Ortalama metrekare satış fiyatı Yalıkavak'ta 15 bin 62, Bodrum Çarşı'da 12 bin 612, Torba'da ise 12 bin 966 lirayı buldu. Satılık yazlıklarda en yüksek fiyat da Çeşme Alaçatı'da çıktı. Ünlü tatil beldesinde metrekare fiyatı 15 bin 860 liraya ulaştı. Alaçatı'yı, 15 bin 564 lira ile Bodrum Ortakent Yahşi izledi.
KİRALIKTA % 52 ARTIŞ
Kiralıklarda artış şampiyonu ise yüzde 52 ile Edremit Güre oldu. Güre'de kiralıkların ortalama metrekare fiyatı 12,06 liradan 15,74 liraya yükseldi. Çeşme Alaçatı yüzde 51 artışla ikinci, Çeşme Çiftlik yüzde 49 ile üçüncü oldu.