Pandemi döneminde yazlık fiyatları uçtu





EN PAHALI ALAÇATI

Endeksa'nın araştırmasına göre, satılık konutlarda son 1 yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 69 ile Bodrum Yalıkavak'ta görülürken, yüzde 68 ile Bodrum Çarşı ve yüzde 67 ile Bodrum Torba takip etti. Ortalama metrekare satış fiyatı Yalıkavak'ta 15 bin 62, Bodrum Çarşı'da 12 bin 612, Torba'da ise 12 bin 966 lirayı buldu. Satılık yazlıklarda en yüksek fiyat da Çeşme Alaçatı'da çıktı. Ünlü tatil beldesinde metrekare fiyatı 15 bin 860 liraya ulaştı. Alaçatı'yı, 15 bin 564 lira ile Bodrum Ortakent Yahşi izledi.