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    900 Euro’ya !

    Lüks spor arabalarıyla bilinen , 3 yeni akıllı saatini tanıttı. Adını Bugatti'nin Pur Sport, Le Noire ve Divo modellerinden alan saatlerin başlangıç fiyatı 900 euro olarak belirlendi.

    900 Euro’ya Bugatti!
    Lüks spor arabalarıyla bilinen , 3 yeni akıllı saatini tanıttı. Adını Bugatti'nin Pur Sport, Le Noire ve Divo modellerinden alan saatlerin başlangıç fiyatı 900 euro olarak belirlendi. VIITA işbirliğiyle hayata geçirilen saatlere 90'ın üzerinde spor aktivitesi modunun yanı sıra sağlık ve fitness sensörleri yerleştirildi.




    Kullanıcının kat ettiği yolu her saniye takip eden GPS ile birlikte saatte bulunan nabız sensörü, kalp ritmini takip etmek üzere tasarlandı. Şirket, saatler için kauçuk ve titanyum kordon seçenekleri sundu.

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