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    31 Mayıs’a dikkat edin

    Borç yapılandırması taksitinden birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine, emlak vergisinin birinci taksitinden bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimlerine kadar pek çok vergiye yönelik süreler bugün sona erecek

    31 Mayıs’a dikkat edin
    Borç yapılandırması taksitinden birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine, emlak vergisinin birinci taksitinden bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimlerine kadar pek çok vergiye yönelik süreler bugün sona erecek. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında 3'üncü taksitin ve bu yıla ilişkin emlak vergisinin ilk taksitinin bugün ödenmesi gerekiyor. 'dan etkilenen işletmelere destek amacıyla uygulanan KDV indirimlerinin uygulama süresi ile TL mevduatlara uygulanan stopaj desteğinin süresi de bugün bitecek.
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