Milyonlar merak ediyordu! Ve son dakika belli oldu! 894 TL yatırılacak! Emeklilikle ilgili flaş açıklama yapıldı

MAKSİMUM 894 LİRA YATIRILIYOR

Tek sözleşmeniz de olsa iki ya da üç sözleşmeniz de olsa; aylık BES'e 3 bin 577 lira yatırırsanız devlet de size maksimum 894 lira katkı yapıyor.

Aylık 4 bin lira da yatırsanız, 5 bin lira, 10 bin lira da yatırsanız yararlanacağınız devlet katkısı tutarı 894 lirayı geçmiyor.