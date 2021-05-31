Milyonlar merak ediyordu! Ve son dakika belli oldu! 894 TL yatırılacak! Emeklilikle ilgili flaş açıklama yapıldı

Erken emeklilik, emeklilik yaşı ve gençler için BES sistemi ile ilgili flaş açıklama. Detaylar belli oldu. En fazla 894 lira olacak. Herkes merak ediyordu. 18 yaş altı gençlerin BES'e girmesine imkan tanıyan yasa çıktı. Peki sisteme katılan kişiler erken emeklilik hakkı kazanacak mı? Devlet katkısı ne kadar olacak? Genç yaşta sisteme girenler için emeklilik yaşı uzun olduğundan konu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. İşte tüm detaylar... Noyan Doğan'ın ilgili yazısı şöyle; Okuyuculardan çokça soru alıyorum. Kimileri şartları merak ediyor, kimileri 'zaten çocuğum için yaptırmıştım bunun ne faydası olacak?' diye soruyor, kimileri de '56 yaşında emeklilik çok uzun değil mi?' diye eleştiriyor.
YÜZDE 25 KATKI
Devlet de yüzde 25 katkı yapacak. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanacak, daha da önemlisi küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılacak. Bu laf kimilerine klişe gelebilir. O zaman kendimden bir örnekle anlatayım. İster adına harçlık deyin, ister başka bir şey; annem, torunları için her ay üç kuruş, beş kuruş para ayırır.
Eşim de alır onları bir yerde tutar ya da çocuklara verir, onlar da kumbaralarına koyar. O para bir süre sonra da çarçur olur. Şimdi ne olacak? Çocuklar adına BES hesabı açtıracağım, babaanneleri harçlıklarını aylık olarak o hesaba yatıracak.