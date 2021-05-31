Mayıs enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk 6 aylık veri sonrası yılın ikinci yarısında alacak zam oranları belli olacak emekli ve memurlar 2021'in 5. verisini heyecanla bekliyor. Peki, Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.

İşte enflasyon beklentisi;