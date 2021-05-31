Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.06.2021 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 08:46
    ABONE OL

    Bu yardım en fazla 12 ay yapılıyor! Herkes alabilir! 800 TL veriliyor! 'den anında çekebilirsiniz...

    : Vatandaşların ihtiyaçlarına göre çok sayıda alan farklı ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerin bir kısmı belediyeler, bir kısmı valilikler bir kısmı da bakanlıkların alt birimleri tarafından sağlanıyor. Ailelere sağlanan destek ödemelerinde ise yardımları ön plana çıkıyor. Ailelere sağlanan devlet desteklerinde çok farklı ödemeler bulunuyor. Nakit ihtiyaçların dışında ailenin yaşam alanına dair, faturalarına, beslenmelerine ilişkin ödemeler bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Herkes alabilir! 800 TL veriliyor! PTT'den anında çekebilirsiniz

    Son dakika haberleri: Ailelere sağlanan destek ödemelerinde ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yardımları ön plana çıkıyor. Buna, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor, aylık 400 lira olmak üzere 2 ayda toplam 800 lira şeklinde PTT'ye yatırılıyor. Bu yardım en fazla 12 ay yapılıyor. Ayrıca, 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık ödeme de yüzde 50 artışla 100 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ödeme iki ayda bir yapılıyor. Yani iki ayda 300 lira verilmiş oluyor. Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor.

    KİMLER ALABİLİYOR?

    Askere giden kişi evli ise programdan resmi nikahlı eşi faydalanıyor. Askere giden kişi bekar ise başvuru önceliği annenin; anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmışsa asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabiliyor.

    Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

        GELİR ŞARTI NEDİR?

        Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor.

        2021 için gelir sınırı şartı 981 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa, o aileye muhtaç asker aylığı bağlanıyor.

        DİĞER YARDIMLAR

        Bu listenin içerisinde yer alan diğer yardımlar ise: Çoklu Doğum Yardımı, Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı, Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği, Afet/Acil Durum Yardımları, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı, Yaşlılık Aylığı, Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçişleri'nden 'normalleşme' genelgesi!
        Haberler Ekonomi Bu yardım en fazla 12 ay yapılıyor! Herkes alabilir! 800 TL veriliyor! PTT'den anında çekebilirsiniz...