Son dakika haberleri: Ailelere sağlanan destek ödemelerinde ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yardımları ön plana çıkıyor. Buna, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor, aylık 400 lira olmak üzere 2 ayda toplam 800 lira şeklinde PTT'ye yatırılıyor. Bu yardım en fazla 12 ay yapılıyor. Ayrıca, 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık ödeme de yüzde 50 artışla 100 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ödeme iki ayda bir yapılıyor. Yani iki ayda 300 lira verilmiş oluyor. Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor.