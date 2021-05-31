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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 10:22
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    • 31.05.2021 10:22
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    , ? hisse fiyatı ne kadar, ?

    Gündemde , ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran firmaların sayısı her geçen gün artıyor ve konuyu yakından takip eden vatandaşlar da son gelişmeleri merak ediyor. Peki hisse fiyatı ne kadar, ? Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Başkentgaz halka arz ne zaman, hangi bankalar?

    Başkentgaz halka arz ne zaman, hangi bankalar? Başkentgaz halka arz hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran enerji firmalarına bir yenisi daha eklendi ve 700 milyon TL'lik sermayesinin yüzde 25'ini halka arz etmek isteyen Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin talebi onaylandı. Başkentgaz halka arz hakkında tüm bilgiler…

    BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek olan Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini 9.72 TL fiyatla halka açacak ve şirketin böylece yüzde 25'i halka açık hale gelecek.

    HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.

    Başkent Doğalgaz talep toplama tarihleri kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında belli olacak.

    BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Başkentgaz halka arz talepleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş üzerinden alınacak.

    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.

        BAŞKENT DOĞAL GAZ DAĞITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş HAKKINDA

        2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2037 yılına kadar geçerli olan dağıtım lisansı ile ülkemiz toplam nüfusunun %11'ine doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Ankara'da 1.9 milyon aboneyi, kaliteli, güvenli, konforlu ve kesintisiz doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, abone memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyor.



        Özelleştirme ile birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km'ye ulaştıran Başkentgaz, 2021 yıl sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürerek dağıtım hattını 13.800 km'ye çıkarmayı hedefliyor.

        Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.
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        Haberler Ekonomi Başkentgaz halka arz ne zaman, hangi bankalar? Başkentgaz halka arz hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?