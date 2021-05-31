Başkentgaz halka arz ne zaman, hangi bankalar? Başkentgaz halka arz hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran enerji firmalarına bir yenisi daha eklendi ve 700 milyon TL'lik sermayesinin yüzde 25'ini halka arz etmek isteyen Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin talebi onaylandı. Başkentgaz halka arz hakkında tüm bilgiler…
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek olan Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini 9.72 TL fiyatla halka açacak ve şirketin böylece yüzde 25'i halka açık hale gelecek.
HİSSE FİYATI NE KADAR?
Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.
Başkent Doğalgaz talep toplama tarihleri kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında belli olacak.
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Başkentgaz halka arz talepleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş üzerinden alınacak.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.