Kayseri Pancar Kooperatifi'nin, Kayseri Şeker fabrikasının yüzde 58,6'lık hissesine sahip bir kuruluş olduğunu kaydeden Akay, şu bilgileri verdi: "Kayseri Şeker Fabrikası 30 tane kurumsal ortağı olan üç tane şeker fabrikasıyla faaliyet yürüten Türkiye'deki şeker sektörü içerisinde yüzde 17'lik paya sahip olan bir kuruluş. Bizim kurumsal ortaklarımız arasında Türkiye Varlık Fonu (yüzde 11,07), Panko Birlik, Konya Şeker ve Amasya Şeker şirketleri var. 1955'te kurulan şirket tarihinde ilk defa ortaklarına üç sene üst üste kar payı dağıttı. Türkiye'de kooperatif kuruluşlarında maalesef yeterli bir gelişme sağlanamadı.

Biz bu sorunları gerekli makamlara aktardık ve bu adımımız sonucu yasal bir düzenleme yoluna gidildi. Kooperatifler halka açık şirket statüsüne kavuştu. Bu kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu da mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdi. 2019 yılından itibaren halka açık şirketlerin uyması gereken hususlara biz de uymaya başladık ve bununla ilgili düzenlemeler yaptık. Şirketi nasıl daha gerçek anlamda halka açarız diye çalışmalar yaptık ve sonuçları ortaklarımızla paylaştık. Ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak yapılacak bir sermaye artışı ve artış tutarının borsada işlem görmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdik. Ortaklarımız da bunu kabul ettiler."