Kayseri Şeker halka arz ne zaman, hangi bankalar? Kayseri Şeker halka arz hisse kodu, eşit mi oransal mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Semaya Kurulu Piyasası'na (SPK) başvuruda bulunan Kayseri Şeker firması ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oldu ve konuyla ilgili son dakika açıklamalar da geldi. İşte detaylar…
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kayseri Şeker'in büyük ortağı konumundaki Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in kayıtlı sermayesi 600 milyon TL'den 750 milyon TL'ye çıkarıldığını ve kayıtlı sermaye sistemine geçildiğini kaydederek "Bu artırılan 150 milyon liralık sermayenin 106 milyon lirası ödendi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve SPK'ya sunum yaptık. Şimdi SPK tarafından Kayseri Şeker'in halka arzının onaylanmasını bekliyoruz. İlk defa Türkiye'de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. Türkiye'deki şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere ve kooperatif kuruluşlarına örnek olacağımıza inanıyoruz. Biz küresel bir şirket olma iddiasındayız bunun zeminini hazırlıyoruz" dedi.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halka arzın eşit dağıtım sistemine göre yapılacağını ve yabancılarla ilgili çok büyük bir çalışma ortaya koymadıklarını söyledi. Akay, "İlerleyen zaman içerisinde yabancıların hisselerimize ilgi duyacağına inanıyoruz. Birlikte çalıştığımız kurumlar içerisinde uluslararası kuruluşlar da var. Bu kuruluşlar Kayseri Şeker'i kendi firmaları nezdinde bulundukları ülkede duyuruyorlar. İlerleyen zaman içerisinde yüzde 15'lik pay içerisinden yabancıların da alım yapabileceğini düşünüyorum. Biz tahsis konusunu eşit bir şekilde yapılması konusunda değerlendirme yaptık" dedi.