Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.05.2021 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 15:44
    ABONE OL

    , ? , ?

    Gündemde binlerce kişi , ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. 67 yıllık köklü şirket olmasıyla dikkat çekerken aynı zamanda halka arz edilen ilk kooperatif şirket olmasıyla da ön plana çıkıyor. Ekonomi gündemini yakından takip edenler , ? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu, peki SPK’dan onay aldı mı? İşte ile ilgili merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Kayseri Şeker halka arz ne zaman, hangi bankalar?

    Kayseri Şeker halka arz ne zaman, hangi bankalar? Kayseri Şeker halka arz hisse kodu, eşit mi oransal mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Semaya Kurulu Piyasası'na (SPK) başvuruda bulunan Kayseri Şeker firması ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oldu ve konuyla ilgili son dakika açıklamalar da geldi. İşte detaylar…

    KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Kayseri Şeker'in büyük ortağı konumundaki Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in kayıtlı sermayesi 600 milyon TL'den 750 milyon TL'ye çıkarıldığını ve kayıtlı sermaye sistemine geçildiğini kaydederek "Bu artırılan 150 milyon liralık sermayenin 106 milyon lirası ödendi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve SPK'ya sunum yaptık. Şimdi SPK tarafından Kayseri Şeker'in halka arzının onaylanmasını bekliyoruz. İlk defa Türkiye'de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. Türkiye'deki şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere ve kooperatif kuruluşlarına örnek olacağımıza inanıyoruz. Biz küresel bir şirket olma iddiasındayız bunun zeminini hazırlıyoruz" dedi.

    KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halka arzın eşit dağıtım sistemine göre yapılacağını ve yabancılarla ilgili çok büyük bir çalışma ortaya koymadıklarını söyledi. Akay, "İlerleyen zaman içerisinde yabancıların hisselerimize ilgi duyacağına inanıyoruz. Birlikte çalıştığımız kurumlar içerisinde uluslararası kuruluşlar da var. Bu kuruluşlar Kayseri Şeker'i kendi firmaları nezdinde bulundukları ülkede duyuruyorlar. İlerleyen zaman içerisinde yüzde 15'lik pay içerisinden yabancıların da alım yapabileceğini düşünüyorum. Biz tahsis konusunu eşit bir şekilde yapılması konusunda değerlendirme yaptık" dedi.

        Kayseri Pancar Kooperatifi'nin, Kayseri Şeker fabrikasının yüzde 58,6'lık hissesine sahip bir kuruluş olduğunu kaydeden Akay, şu bilgileri verdi: "Kayseri Şeker Fabrikası 30 tane kurumsal ortağı olan üç tane şeker fabrikasıyla faaliyet yürüten Türkiye'deki şeker sektörü içerisinde yüzde 17'lik paya sahip olan bir kuruluş. Bizim kurumsal ortaklarımız arasında Türkiye Varlık Fonu (yüzde 11,07), Panko Birlik, Konya Şeker ve Amasya Şeker şirketleri var. 1955'te kurulan şirket tarihinde ilk defa ortaklarına üç sene üst üste kar payı dağıttı. Türkiye'de kooperatif kuruluşlarında maalesef yeterli bir gelişme sağlanamadı.

        Biz bu sorunları gerekli makamlara aktardık ve bu adımımız sonucu yasal bir düzenleme yoluna gidildi. Kooperatifler halka açık şirket statüsüne kavuştu. Bu kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu da mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdi. 2019 yılından itibaren halka açık şirketlerin uyması gereken hususlara biz de uymaya başladık ve bununla ilgili düzenlemeler yaptık. Şirketi nasıl daha gerçek anlamda halka açarız diye çalışmalar yaptık ve sonuçları ortaklarımızla paylaştık. Ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak yapılacak bir sermaye artışı ve artış tutarının borsada işlem görmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdik. Ortaklarımız da bunu kabul ettiler."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray'da tam 12 ayrılık birden
        Haberler Ekonomi Kayseri Şeker halka arz ne zaman, hangi bankalar? Kayseri Şeker halka arz hisse kodu, eşit mi oransal mı?