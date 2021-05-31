Altın almak için doğru zaman mı? Altın yatırımcıları nasıl karar vermeli? Fiyatlar yükselecek mi?

Altında yükseliş trendi devam ediyor. Bu trend ne kadar devam edecek? Altın fiyatlarındaki yükselişi ve altının geleceğini Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayında şu ifadelerle değerlendi:

Yükselişin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması gerekiyor. Aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu. Burada da bir düzeltme yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandık, faiz ve enflasyona alakalı ciddi belirsizlikler var.