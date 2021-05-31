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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 15:40
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    • 31.05.2021 15:44
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    Altın almak için doğru zaman mı? Altın yatırımcıları nasıl karar vermeli? Fiyatlar yükselecek mi?

    Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan nda ivme son günlerde hızlandı. Peki altın neden yükseliyor? Altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı? Elinde altın bekletenler satmalı mı yoksa beklemeli mi?

    Altın almak için doğru zaman mı?

    Altında yükseliş trendi devam ediyor. Bu trend ne kadar devam edecek? Altın fiyatlarındaki yükselişi ve altının geleceğini Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayında şu ifadelerle değerlendi:

    Yükselişin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması gerekiyor. Aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu. Burada da bir düzeltme yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandık, faiz ve enflasyona alakalı ciddi belirsizlikler var.



    PUSLU HAVA DAĞILMALI
    Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. FED tarafındaki faiz kararını ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. FED faiz artırımlarını 2022'ye ötelerse ONS tarafında 1960, devamında 2000 dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz ve gram altında haliyle yükseliş olabilir.



    DÜZELTME YAPABİLİR
    Kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimizi devam ettiriyoruz. Bu da altının ONS fiyatında 1845 dolar seviyesini takip edeceğiz
    düşüşlerde. Gram Altın/TL fiyatında 502-503 lira seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyeler oldukça önemli.



        ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
        Bence şu anda doğru bir zaman değil. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. Buralar tam bir alım fırsatıydı. Oradan alanlar aldı. Almayı ihmal edenler bence satışları beklemeli.

        500 lira ve altı seviyesine kadar sarkmalar beklenmeli. Elinde altın olanlar da satmak için acele etmemeli. Öngörümüz Haziran ayının ortalarından sonra bu yükselişlerin devam edeceği yönünde.

        ALTIN FİYATLARI
        İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.445,00 lira oldu.

        İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

            CUMA PAZARTESİ
            Alış Satış Alış Satış
            24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 521,40 521,60 519,60 519,80
            Cumhuriyet Ata Lira 3.436,00 3.457,00 3.424,00 3.445,00
            22 Ayar Bilezik(Gr.) 476,00 480,00 474,00 479,00
            Lira(Tam) Ziynet 3.358,00 3.378,00 3.346,00 3.366,00
            Yarım Ziynet 1.679,00 1.689,00 1.673,00 1.683,00
            Çeyrek Ziynet
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