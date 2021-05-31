Altın almak için doğru zaman mı? Altın yatırımcıları nasıl karar vermeli? Fiyatlar yükselecek mi?

Altında yükseliş trendi devam ediyor. Bu trend ne kadar devam edecek? Altın fiyatlarındaki yükselişi ve altının geleceğini Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayında şu ifadelerle değerlendi:
Yükselişin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması gerekiyor. Aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu. Burada da bir düzeltme yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandık, faiz ve enflasyona alakalı ciddi belirsizlikler var.
PUSLU HAVA DAĞILMALI
Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. FED tarafındaki faiz kararını ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. FED faiz artırımlarını 2022'ye ötelerse ONS tarafında 1960, devamında 2000 dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz ve gram altında haliyle yükseliş olabilir.
DÜZELTME YAPABİLİR
Kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimizi devam ettiriyoruz. Bu da altının ONS fiyatında 1845 dolar seviyesini takip edeceğiz
düşüşlerde. Gram Altın/TL fiyatında 502-503 lira seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyeler oldukça önemli.