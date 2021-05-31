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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 09:40
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    • 31.05.2021 09:40
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    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? ? Haziran ayı için önemli karar!

    Gündemde milyonlarca kişi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtınıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs pandemisi ile mücadele tüm dünya gibi ülkemizde de sürüyor ve haksız yere işten çıkmaların yaşanmaması için geçtiğimiz yıldan bu yana iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenleme yapılmıştı. Peki pandemi devam ederken vatandaşlar ? Sorgulamasını da çok fazla yapar oldu. Peki, ’dan konuya dair önemli açıklamalar geldi.

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Peki bu süreçte işçilerin haklarını korumak amacıyla uygulanan işten çıkarma yasağı uzatılacak mı yoksa sona mı erecek? İşte detaylar…

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? (İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI)

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Alınan son kararla birlikte bu süreç 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

    2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

    İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

        Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

        Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

        İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

        Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

        İşverenin faaliyetinin sona ermesi.
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        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı 2021? Haziran ayı için önemli karar!