Bankacılık endeksi yüzde 0,12 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izlediği geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,50 değer kazancıyla 1.422,06 puandan tamamladı.