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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 09:20
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    • 31.05.2021 09:20
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    ve kuru ne kadar oldu? kaç lira? !

    Güncel döviz kurları sabah saatlerinden itibaren en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. ve fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve yükseliş devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Bu haftaya aynı hareketlilikle devam eden dolar kuru, oldukça yüksek seviyelerden işlem görmeye başladı. Bugün yurt içinde 'in açıklayacağı bu yılın 1. çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ve Kabine Toplantısı'nda çıkacak kararlar takip edilecek. Peki, ? , euro ve kaç TL? İşte anlık döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

    31 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,58 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 31 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    31 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5693

    Dolar satış: 8,5759

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,4526

    Euro Satış: 10,4679

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,1527

        Pound satış: 12,1745

        Altın fiyatları 31 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 525 TL'nin üzerini görüyor.

        GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        Gram altın fiyatları 31 Mayıs Pazartesi saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 520 lira alış ve 526 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

        ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek altın fiyatları 31 Mayıs saat 07.30'da kaydedilen verielre göre 841 lira alış ve 859 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 31 Mayıs 2021 CANLI döviz kurları!