Hibe destekleri ne zaman ödenecek? Esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Şimdiden 2 günde 565 bin kişi başvurdu ve gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerden kimler yararlanabiliyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar…
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.
SONUÇKAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.
30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.