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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 11:02
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    • 31.05.2021 11:04
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    Gündemde yüzbinlerce kişi Sorusunun yanıtını yoüun bir şekilde araştırır oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa müjdeyi verince hemen sonrasında detaylar araştırılmaya başlandı. Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan bu ödemeler ile vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak amaçlanıyor. Peki ? için başvuruların son tarihleri ve diğer tüm detayları da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hibe destekleri ne zaman ödenecek?

    Hibe destekleri ne zaman ödenecek? Esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Şimdiden 2 günde 565 bin kişi başvurdu ve gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerden kimler yararlanabiliyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

    ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

    Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

    SONUÇKAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

    30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

        HANGİ MESLEKLER YARARLANACAK?

        Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

        "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.
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