BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.

Halka arzlarda son dönemdeki talep yetersizliği dikkate alındığına BMS Demir Çelik Sanayi'nin halka arzında nasıl bir seyir alacağı merak konusu oldu. Eğer Kalekim Halka arzına gelen kadar talep gelecek olursa yani yaklaşık 350 bin kişi başvurursa 45 lot;

Penta Teknoloji halka arzına gelen kadar talep gelirse yani yaklaşık 95 bin kişi başvurursa 164 lot; Mercan Kimya halka arzına gelen kadar talep gelirse yani yaklaşık 65 bin kişi başvurursa 239 lot düşmüş olacaktır.