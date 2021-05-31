Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından BMS Çelik halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, BMS Çelik halka arz ne zaman? BMSCH halka arz hisse fiyatı ne kadar, halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? BMS Çelik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!
BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ NE KADAR?
15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.
BMS ÇELİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, 10.30 - 13.00 saatleri arasında talep toplayacak olan BMS Çelik'in halka arz edilecek hisselerinin tamamı 4,87 TL sabit fiyat ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile dağıtılacak.