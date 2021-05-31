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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 11:04
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    • 31.05.2021 11:04
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    halka arz ne zaman, hangi tarihte? hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?

    'nin ilk çelik hasır fabrikası olan halka arz başvurusu tarafından onaylandı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, ? halka arz hisse fiyatı ne kadar, halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? , , ? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!

    takvim.com.tr
    BMS Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihte?

    Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından BMS Çelik halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, BMS Çelik halka arz ne zaman? BMSCH halka arz hisse fiyatı ne kadar, halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? BMS Çelik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!

    BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ NE KADAR?

    15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.

    BMS ÇELİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, 10.30 - 13.00 saatleri arasında talep toplayacak olan BMS Çelik'in halka arz edilecek hisselerinin tamamı 4,87 TL sabit fiyat ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile dağıtılacak.

        BMS ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

        BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticari Anonim Şirketi'nin halka arzına öncülük edecek firma İş Yatırım ve İnvestaz Yatırım olarak belirlendi.

        Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan izahnamede, tüm banka ve kurumlardan halka arz başvurusu gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

        BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

        BMS Demir Çelik halka arzının Borsa işlem kodu #BMSCH olarak belirlendi.

        KOD: #BMSCH

        BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.

        Halka arzlarda son dönemdeki talep yetersizliği dikkate alındığına BMS Demir Çelik Sanayi'nin halka arzında nasıl bir seyir alacağı merak konusu oldu. Eğer Kalekim Halka arzına gelen kadar talep gelecek olursa yani yaklaşık 350 bin kişi başvurursa 45 lot;

        Penta Teknoloji halka arzına gelen kadar talep gelirse yani yaklaşık 95 bin kişi başvurursa 164 lot; Mercan Kimya halka arzına gelen kadar talep gelirse yani yaklaşık 65 bin kişi başvurursa 239 lot düşmüş olacaktır.

        BMS Çelik Hakkında

        Türkiye'nin ilk çelik hasır fabrikası olan BMS Çelik Hasır 1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş ve farklı firmalar tarafından 2001 yılına kadar işletilmiştir. Bu tesisin makineleri ve fabrika binası 2004 yılında kurulmuş olan Zontur Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2004 yılı Eylül ayında icradan satın alınarak BMS Grup bünyesine dahil edilmiştir.

        Şirket'in ana faaliyet konusu, çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, örgü teli, fens teli, etriye, çiroz ve hazır demir mamullerinin imalatı ve ticari mal (inşaat demiri) ticaretini gerçekleştirmektir.

            Şirket Gebze tesisi için 05.10.2020 tarih ve 2020/865 sayılı ve Manisa tesisi için 28.01.2021 tarih ve 2021/33 kapasite Raporunda yer alan yıllık üretim kapasitesi verilerine göre Manisa tesisi tek vardiya çalışılması halinde 59.192 ton, tam kapasitede ise toplamda yıllık 177.576 ton, Gebze tesisi tek vardiya çalışılması halinde 16.890 ton, tam kapasitede ise toplamda yıllık 50.670 ton çelik hasır, düz çubuk ile nervürlü çelik çubuk üretim kapasitesine sahiptir. Manisa'da 9.000 m² kapalı 3.000 m² açık, Gebze'de 2500 m² kapalı, 250 m² idari ofis olmak üzere 14.750 m² alanda faaliyet gösteren Şirket, başta Türk standartları olmak üzere dünyada genel kabul edilen ASTM-Uluslararası Amerikan Test ve Materyalleri Topluluğu standartları, DIN-Alman Standartlar Enstitüsü ve BSI-İngiliz Standartlar Enstitüsü standartlarında üretim yapmaktadır.

            Şirket'in, üretim faaliyetlerine ek olarak Manisa merkez adresinde ve İstanbul şube adresinde olmak üzere inşaat demiri alım ve satım departmanları bulunmaktadır. İnşaat demiri satışları, alıcı firmalardan gelen talepler doğrultusunda imalatçı firmalardan tedarik edilerek depolanmaktadır. Gelen siparişler doğrultusunda da satışı yapılmaktadır. İzmir Aliağa'daki arsanın toplam yüzölçümü 39.997 m² iken, arsanın içerisinde 2.500 m² alanlı tek katlı fabrika binası bulunmaktadır.
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            Haberler Ekonomi BMS Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihte? BMSCH hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?