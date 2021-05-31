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    Gençlerden 3 milyarlık BES

    18 yaş altı nüfusun 'ne (BES) dahil edilmesi ile orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve bu kanaldan ilk yılda 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor.

    Gençlerden 3 milyarlık BES
    18 yaş altı nüfusun 'ne (BES) dahil edilmesi ile orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve bu kanaldan ilk yılda 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor. Ülkemizde 18 yaş altı kesim, nüfusun 23 milyon ile yaklaşık yüzde 27'sini teşkil ediyor. BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nde 12.6 milyon katılımcı bulunuyor. Bu da sisteme katılım oranının yüzde 21 olduğuna işaret ediyor. Genç nüfusun sisteme 'deki yapıya benzer şekilde otomatik dahil edilmesi durumunda orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği değerlendiriliyor.
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