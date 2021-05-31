ZİNCİR MARKETLERE NÜFUS DÜZENLEMESİ

Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi.

Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.