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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 15:06
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    • 31.05.2021 15:20
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    Flaş değişiklik: ? ,, , , ...

    ---- ve zincir marketler hakkında flaş değişiklik! pandemisinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlerden biri de küçük esnaflar oldu. Başkan Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarını başlatırken bakkalların yüzünü güldürecek haberler beraberinde geldi. Bu kapsamda, küçük esnafı koruma amaçlı yeni adımlar atılacağı belirlendi. Öte yandan, zincir marketlerde sigara ve tütün mamülleri ile ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Marketlerde sigara satılıyor mu? Sigara satışı yasaklandı mı?

    Koronavirüsle mücadele sürecinde, ekonomik olarak en çok yıpranan alanlardan olan küçük esnaflar için Başkan Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Başkan Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarını başlatırken bakkalların yüzünü güldürecek haberler beraberinde geldi. Bu kapsamda, küçük esnafı koruma amaçlı yeni adımlar atılacağı belirlendi. Öte yandan, zincir marketlerde sigara ve tütün mamülleri ile ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Peki, Marketlerde sigara satılıyor mu? Marketlerde sigara satışı yasak mı?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, önümüzdeki hafta içi, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek. Küçük esnaf için iyileştirilmeleri gidilmesi beklenen toplantıda çıkan düzenlemenin, bu toplantının ardından meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

    MARKETLERDE SİGARA SATILIYOR MU, SATIŞI YASAK MI? MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAĞI VAR MI?

    Zincir marketlerde sigara tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.

        MARKETLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? SAAT SINIRI VAR MI?

        Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.

        Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

        200 METRE VE 2 KİLOMETRE KURALLARI

        Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.

        Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

        ZİNCİR MARKETLERE NÜFUS DÜZENLEMESİ

        Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

        Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi.

        Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.
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            Haberler Ekonomi Flaş değişiklik: Marketlerde sigara satılıyor mu? Marketlerde sigara satışı yasak mı? A101,Şok, Migros, BİM, Carrefour...