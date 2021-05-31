Koronavirüsle mücadele sürecinde, ekonomik olarak en çok yıpranan alanlardan olan küçük esnaflar için Başkan Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Başkan Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarını başlatırken bakkalların yüzünü güldürecek haberler beraberinde geldi. Bu kapsamda, küçük esnafı koruma amaçlı yeni adımlar atılacağı belirlendi. Öte yandan, zincir marketlerde sigara ve tütün mamülleri ile ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Peki, Marketlerde sigara satılıyor mu? Marketlerde sigara satışı yasak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, önümüzdeki hafta içi, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek. Küçük esnaf için iyileştirilmeleri gidilmesi beklenen toplantıda çıkan düzenlemenin, bu toplantının ardından meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.
MARKETLERDE SİGARA SATILIYOR MU, SATIŞI YASAK MI? MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAĞI VAR MI?
Zincir marketlerde sigara tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.