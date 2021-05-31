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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 14:46
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    • 31.05.2021 14:46
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    31 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre senedi günün ilk yarısında yüzde 9.00 oranında 1.09'dan yükselerek işlem gördü. 31 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    31 Mayıs Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İhlas Gayrimenkul 1,09 1,00 9,00
    Emlak Konut GMYO 1,96 1,88 4,26
    İhlas Holding 0,60 0,58 3,45
    Esenboğa Elektrik 28,06 27,16 3,31
    Kerevitaş Gıda 4,71 4,57 3,06
    Ege Gübre 201,70 196,60 2,59
    Türk Hava Yolları 13,26 12,98 2,16
    Bursa Çimento 3,86 3,78 2,12
    Tofaş Oto Fabrikası 29,44 28,90 1,87
    İndeks Bilgisayar 6,72 6,60 1,82
    Fenerbahçe Futbol 33,94 33,34 1,80
    Türkiye Sigorta 5,32 5,23 1,72
    Akiş GMYO 1,87 1,84 1,63
    Çimsa 22,94 22,58 1,59
    Brisa 22,70 22,42 1,25
    Kardemir (D) 7,98 7,89 1,14
    İş GMYO 1,86 1,84 1,09
    Anadolu Efes 23,24 23,02 0,96
    TAV Havalimanları 23,64 23,42 0,94
    Sabancı Holding 8,71 8,63 0,93

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 25,68 27,00 -4,89
    Karsan Otomotiv 4,46 4,67 -4,50
    Nuh Çimento 45,84 47,66 -3,82
    SASA Polyester 30,90 31,84 -2,95
    Halkbank 4,47 4,59 -2,61
    Net Holding 5,51 5,65 -2,48
    Gübre Fabrikaları 61,90 63,30 -2,21
    Yataş 16,16 16,50 -2,06
    Deva Holding 25,86 26,34 -1,82
    Aksa Enerji 12,81 13,03 -1,69
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,79 17,07 -1,64
    Şok Marketler Ticaret 11,18 11,36 -1,58
    Migros Ticaret 34,64 35,18 -1,53
    Aksa 16,09 16,34 -1,53
    Gözde Girişim 5,95 6,04 -1,49
    Bim Mağazalar 63,40 64,25 -1,32
    Jantsa Jant Sanayi 87,10 88,20 -1,25
    Otokar 295,40 298,90 -1,17
    Hektaş 9,47 9,58 -1,15
    Parsan 28,44 28,76 -1,11

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    Haberler Ekonomi 31 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?