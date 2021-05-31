Bitcoin'de yaşanan inişli çıkışlı seyir devam ederken fiyatlar anbean takip ediliyor. Bu kapsamda Ethereum, Dogecoin ve Bitcoin'deki son durum arama motorları üzerinden araştırılıyor. Bitcoin'in 35,000 doların altına gerilemesi ve genel satışlarla, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların altına indi. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte son gelişmeler
BITCOIN NE KADAR OLDU? 31 MAYIS ETHEREUM, DOGECOIN KAÇ DOLAR/TL?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 35,000 doların altına gerilemesi ve genel satışlarla, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların altına indi.
Son 24 saat içinde 34,333.17 ve 36,400.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.20 düşüşle 34.607.87 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 645 milyar dolara kadar geriledi.