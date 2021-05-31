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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 13:24
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    • 31.05.2021 13:29
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    Meclis'e geliyor! Koronavirüs cezaları yapılandırılabilecek mi? Hangi borçlar yapılandırılabilecek?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklifi TBMM’ye geliyor. Söz konusu teklif ile vergi ve cezalarda yapılandırmanın yanı sıra matrah artırımı da yapılabilecek. Peki hangi borçlar yapılandırılabilecek? Koronavirüs cezaları yapılandırılacak mı? İşte detaylar…

    Haftalık mesaisine 1 Haziran Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV, trafik para cezası, kara yolu kaçak geçiş ücreti, yükseköğrenim kredi ve harç kredisi alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi olacak.

    Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

    Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

        COVID-19 CEZALARI YAPILANDIRILAMAYACAK
        Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, COVID-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

        TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE FENNİ MUAYENE İZNİ VERİLECEK
        Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

        Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

            18 AYA KADAR TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK
            Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

            Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

            Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da yeniden yapılandırılabilecek.

            3 YIL DETAYI
            Yapılandırma paketi, vergisini düzenli ödeyen ancak eksik beyanı ortaya çıkıp hakkında tarhiyat kesinleşen mükellefi de kapsıyor. Bu mükellefler sulh olup ödeme yaparsa 3 yıl kaybetmeyecek.

                UYUMLU MÜKELLEF UNUTULMADI
                Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017'de vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulamaya başladı.

                Vergi, prim, öğrenci kredi borçları başta olmak üzere devlete olan borçlara yeniden yapılandırma fırsatı kapsamında pandemi döneminde sıkıntı yaşayan uyumlu mükellefleri de rahatlatan bir düzenlemeye gidildi.

                Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 15 maddelik yapılandırma paketine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

                KALAN BORÇ HESAPLANACAK
                Dilbay, kasımda yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemelerinin yapıldığını belirterek, "Üçüncü taksit bu ay. Bu mükellefler dilerlerse o kanun kapsamında ödemelerine devam edecek, dilerlerse çıkan bu kanunun kapsamında ödeme yapabilecek. Ödenmiş tutarlar o kanun hükümlerine göre mahsup edilecek, kalan borç yeniden bu kanuna göre yapılandırılacak" diye konuştu. Yeni yapılandırma katsayıların yüksek olduğunu ancak 18 ay zaman kazandırdığına işaret eden Dilbay, "Önceki yasada yüzde 4.5 katsayı, burada yüzde 9 ama 18 aylık bir süre kazanımı söz konusu" dedi.

                    Gelir Vergisi Kanunu'nda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin uyumlu mükelleflere yönelik yüzde 5 vergi indirimini anımsatan Dilbay, "Mevcut yasada ikmalen, resen idarece tarhiyat yapılması bu indirim mekanizmasından yararlanmayı etkiliyor, kesinleştiği takdirde geleceğe yönelik üç yıl indirimden yararlanamıyorsunuz. Şimdi mükelleflerimize bir sulh imkânı veriliyor" ifadelerini kullandı.
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