Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinde son gün geldi. 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesinin son ödeme tarihi belli oldu ve şu ana kadar son ödeme tarihi ile ilgili erteleme gelmedi.
EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 31 Mayıs. Taşınmazla; ev, arsa, bahçe, ofis gibi sabit varlıkları içerisine alan ve yıllık ödenen emlak vergisinin 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihi bugün sona eriyor. Vatandaşların faiz ödememeleri için vergilerini bugün yatırması gerekiyor.
EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENECEK?
Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Ayrıca e-Devlet ve belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.