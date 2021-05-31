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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 12:58
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    • 31.05.2021 13:02
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    ödemelerinde son gün! e-Devlet emlak vergisi ödeme ekranı! ?

    Ev, arsa, tarla ve dükkan i taşınmaz sahiplerinin 2021 yılı ilk taksiti ödemesinde bugün süre sona eriyor. Emlak vergisinde vatandaşların ceza ile karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihte ödemesi gerekiyor. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT ve havale yollarıyla ya da e-Devlet üzerinden ödenebiliyor. İşte detaylar...

    Emlak vergisi ödemelerinde son gün

    Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinde son gün geldi. 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesinin son ödeme tarihi belli oldu ve şu ana kadar son ödeme tarihi ile ilgili erteleme gelmedi.

    EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
    Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 31 Mayıs. Taşınmazla; ev, arsa, bahçe, ofis gibi sabit varlıkları içerisine alan ve yıllık ödenen emlak vergisinin 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihi bugün sona eriyor. Vatandaşların faiz ödememeleri için vergilerini bugün yatırması gerekiyor.

    EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENECEK?
    Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Ayrıca e-Devlet ve belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

        EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
        Başvuru sırasında tapu, kullanım izinleri ve kimlik bilgileri de yanınızda bulundurulmalı.
        Gayrimenkul sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
        Yapı ruhsatı



        Adres ve telefon bilgisi
        İskan fotokopisi
        Tapu kayıtları esas alınarak doldurulmuş emlak bildirim formu

        Yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra emlak verginizi herhangi bir vergi dairesine giderek ödeyebilmeniz mümkün.

        Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

        Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.
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            Haberler Ekonomi Emlak vergisi ödemelerinde son gün! e-Devlet emlak vergisi ödeme ekranı! Emlak vergisi nasıl ödenir?