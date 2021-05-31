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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 11:34
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    • 31.05.2021 11:52
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    ABD'li şirketler Türkiye'de yeni lara hazırlanıyor! ile görüşme sonrası güven mesajı

    Başkan , geçen hafta ABD merkezli 26 küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmişti. Erdoğan ile çevrim içi toplantı gerçekleştiren ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri, Türkiye sine duydukları güvene işaret ederek, yeni hazırlıkları içinde olduklarını vurguladı.

    ABD'li şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor!

    Başkan Erdoğan, geçen hafta ABD merkezli 26 küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantıya, Cargill, DowAksa, Hilton, MetLife, Netflix, Boeing, Kellogg, Google, General Electric, Varian Medical Systems, PepsiCo, Amazon, Cheniere Energy, Citi, P&G, Progress Rail, Tellurian, Medtronic, Archer Daniels Midland, Microsoft, Cisco, Honeywell Aerospace, Nova Power Solutions, Coca-Cola, Johnson&Johnson ve Baker Hughes şirketlerinin yöneticileri katılmıştı.

    Edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan, toplantıda tarım, enerji, finans, sağlık, bilişim, turizm ve havacılık gibi sektörlerden şirket yöneticilerini tek tek dinledi ve sorularını yanıtladı.

    "TÜRKİYE BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN FIRSAT SUNUYOR"
    ABD'li şirketlerin yöneticileri, Türkiye ile daha derin ve dinamik bir ilişki tesis etmeye ve iş birliklerini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Yöneticiler, bu doğrultuda güçlendirilecek ticari diyaloğun Türkiye ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması hedefi ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi açısından da önemli bir yapı taşı olacağını dile getirdi.

    Türkiye'den tedarik edilen ürün ve hizmetlerin kalitesine işaret eden söz konusu yöneticiler, iki ülke arasında çok daha yüksek ticaret hacmine ulaşılabileceğine dikkati çekti.

    ABD'li şirket yöneticileri, Türkiye ile ABD arasında ekonominin bütün alanlarında daha fazla iş birliği için büyük bir potansiyel ve birçok fırsat bulunduğunu aktardı.

    Türkiye'nin küresel salgın döneminde bile ortaya koyduğu ekonomik performansa dikkati çeken yöneticiler, dayanıklı ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'yi en önemli pazarlarından biri olarak gördüklerini ve buradaki yatırım portföylerini geliştirmek istediklerini kaydetti.



        "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PERFORMANSI VE GELECEĞİ NOKTASINDA İYİMSERİZ"
        ABD'li yöneticiler, Türkiye'nin eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayarak, bu ülkeye güvenlerinin bir göstergesi olarak buradaki yatırımlarını artırma amacında olduklarını belirtti.

        Türkiye ekonomisinin performansı ve geleceği noktasında iyimser olduklarına işaret eden yöneticiler, ülkenin büyümesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında atılan adımlar için Türkiye hükümeti ve Başkan Erdoğan'a teşekkür eden yöneticiler, Türkiye ile kurdukları ortaklıklarla gurur duyduklarını ifade etti.

        Türkiye'nin kritik bir üs ve önemli bir pazar olduğunu belirten yöneticiler, "Ülkenize daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye bütün sektörler için önemli fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        KÜRESEL ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİ KATILDI
        ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, şu isimler katılmıştı:

        "Cargill Kıdemli Başkan Yardımcısı David Webster, DowAksa CEO'su Douglas Parks, Hilton Başkan ve CEO'su Chris Nassetta, MetLife Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Nuria Garcia, Netflix CFO'su Spencer Neumann, Boeing CEO'su Stan Deal, Kellogg Company Başkan ve CEO'su Steven Cahillane, Google Başkan Yardımcısı Ambassador Karan Bhatia, GE Aviation Başkan ve CEO'su John Slattery, Varian Medical Systems CEO'su Chris Toth, PepsiCo Avrupa CEO'su Silviu Popovici, Amazon Başkan Yardımcısı Susan Pointer, Cheniere Energy Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Anatol Feygin, Citi Başkan ve CEO'su David Livingstone, P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel, Progress Rail Başkan ve CEO'su Marty Haycraft, Tellurian Inc. Başkan ve CEO'su Octavio Simoes, Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Rob Ten Hoedt, Archer Daniels Midland Başkanı İsmail Roig, Microsoft Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Samer Abu Ltaif, Cisco Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Strateji Başkanı Michael Timmeny, Honeywell Aerospace Başkan ve CEO'su Mike Madsen, Nova Power Solutions Başkan ve CEO'su Steve Ziff, The Coca-Cola Company Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Jenny Stoichkova, Johnson & Johnson Başkanı Giorgio Milesi ile Baker Hughes Başkan Yardımcısı Zaher Ibrahim."



            "KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ İŞ DÜNHYASI DEVREDE"

            Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, dünkü yazısında iki ülke arasındaki ekonomi ilişkilerinin geleceğine dair çarpıcı detaylara yer vermişti. Güler'in yazısı şöyle:

            Malum, Türkiye- ABD ilişkilerinin çok farklı boyutları, birçok kritik gündemi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de planlanan görüşmeleri işte bu yoğun gündem nedeniyle şimdiden adeta bir zirveye dönüşmüş durumda.
            Siyasi ve askeri birçok konunun yanında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masada. Bu kadar yoğun, kritik ve bir kısmı çözümsüz gibi görünen gündemin arasında ekonominin kendine yer bulması için son bir haftadır iş dünyasının çabaları dikkatimi çekiyordu. Ancak duyduğuma göre Türk ve ABD'li şirket temsilcileri iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin, politik gündem arasında kaybolmaması için bir aydan fazla bir süredir taraflarla temasta.
            Hatta Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin hak ettiği noktada olmadığı mesajı, ABD yönetimine farklı vesilelerle iletildi. En sonunda da iki liderin görüşmesine ilişkin planlar netleşince daha somut adımlar atılmaya başlandı. Brüksel öncesinde devreye giren iş dünyası, Türkiye ve ABD heyetlerine görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alınması için yoğun çaba gösteriyorlar.
            Bu çabaların kamuoyuna ilk yansıyan sonucu geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı dijital bir toplantıydı.
            Türkiye'de yatırımı bulunan 25 ABD'li şirketin başkan ve CEO seviyesindeki temsilcileri Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan'ın bu dijital toplantıdaki konuşması kamuoyu ile paylaşıldı.
            Ama asıl önemli olan ABD'li iş insanlarının Erdoğan'a söyledikleri. ABD'li şirketlerin tepe isimleri basına kapalı toplantıda Erdoğan'a özetle, "Türkiye'de yatırım yapmaktan, buradaki faaliyetlerimizden son derece memnunuz.
            Bunu her platformda dile getirmeye hazırız.
            Bölgesel bir güç olan Türkiye bizim için çok önemli. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hak ettiği seviyeye gelmesinde gereken katkıyı yapmaya hazırız" mesajını verdi.
            Haftanın son günü Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da hükümet temsilcileriyle görüşmelerinin ardından iki tarafın iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Sherman özellikle ABD'li şirketlerin temsilcilerini dinledi. Katılımcıların Sherman ile olan toplantıda da Türkiye'de yatırım yapma sürecinde devletin desteğini özellikle vurguladıklarını duydum.

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            Haberler Ekonomi ABD'li şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor! Erdoğan ile görüşme sonrası güven mesajı