Türkiye'den tedarik edilen ürün ve hizmetlerin kalitesine işaret eden söz konusu yöneticiler, iki ülke arasında çok daha yüksek ticaret hacmine ulaşılabileceğine dikkati çekti.

ABD'li şirket yöneticileri, Türkiye ile ABD arasında ekonominin bütün alanlarında daha fazla iş birliği için büyük bir potansiyel ve birçok fırsat bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin küresel salgın döneminde bile ortaya koyduğu ekonomik performansa dikkati çeken yöneticiler, dayanıklı ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'yi en önemli pazarlarından biri olarak gördüklerini ve buradaki yatırım portföylerini geliştirmek istediklerini kaydetti.