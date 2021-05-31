Vergi affı 2021 çıktı mı? Vergi affı borç yapılandırması kabul edildi mi? Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vergi borcu olan yüzbinlerce vatandaş yapılandırmanın ne zaman çıkacağını uzun zamandır merakla bekliyor peki başvuru meclisten geçti mi? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında yer alıyor? İşte detaylar…
VERGİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Teklife göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların; 31 Ağustos 2021'e kadar (bu tarih dahil) idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30 Eylül 2021'e kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31 Ekim 2021'e kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.
Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak, hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak.