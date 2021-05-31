Kripto için yasa geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto paraya ilişkin yasal düzenlemeyi şekillendirdi. Bakanlık, Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaşan, kullanımı hızla artan kripto paraların alım satımında vergi alınmasını da kapsayan düzenlemeyi Başkan Tayyip Erdoğan'la paylaşacak. Gelir İdaresi'nce yürütülen çalışmayla kripto varlıkla ilgili platformlarda sermaye şartı aranacak ve vergilendirmeye gidilecek. Türkiye'de ilk defa faaliyet gösterecek şirketler için asgari sermaye ve lisans şartı getirilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ