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    Kripto için yasa geliyor

    , hem  hem de dünyada milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeyi şekillendirdi.

    Kripto için yasa geliyor
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem hem de dünyada milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto paraya ilişkin yasal düzenlemeyi şekillendirdi. Bakanlık, Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaşan, kullanımı hızla artan kripto paraların alım satımında vergi alınmasını da kapsayan düzenlemeyi Başkan Tayyip Erdoğan'la paylaşacak. Gelir İdaresi'nce yürütülen çalışmayla kripto varlıkla ilgili platformlarda sermaye şartı aranacak ve vergilendirmeye gidilecek. Türkiye'de ilk defa faaliyet gösterecek şirketler için asgari sermaye ve lisans şartı getirilecek.

    HAZAL ATEŞ
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