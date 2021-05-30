İşte taslakta bulunan düzenlemelerden bazıları:

PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

2 KİLOMETRE KURALI

Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.