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    • Ekonomi
    • 30.05.2021 19:15
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    • 30.05.2021 19:52
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    lerle ilgili bakkalları da yakından ilgilendiren yeni düzenleme! 200 metre ve ayrıntısı...

    Son dakika haberleri... lerle ilgili bakkalların yüzünü güldürecek bir düzenleme hazırlığına girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak için atılan adımda zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise 2 kilometre arayla açılabilecek. Zincir marketlerde ve tütün mamülleri ile ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı yer alıyor. İşte haberin detayları...

    Bakkaları sevindirecek düzenleme

    Son dakika haberleri... Zincir marketlerle ilgili bakkalların yüzünü güldürecek bir düzenleme hazırlığına girildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN YASA TEKLİFİNİN HIZLANDIRILMASINI İSTEDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak için atılan adımda zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak.

    Sabah'ta yer alan habere göre bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak.

    Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

    İşte taslakta bulunan düzenlemelerden bazıları:

    PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?
    Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

    2 KİLOMETRE KURALI
    Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

        O YERLERDE AÇILAMAYACAK
        Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.

        'SİGARA' SATIŞI İÇİN BİN 500 METRE KARE ŞARTI
        Zincir marketlerde sigara tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.

        AVM'LER ARASI 5 KİLOMETRE
        Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.

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        Haberler Ekonomi Zincir marketlerle ilgili bakkalları da yakından ilgilendiren yeni düzenleme! 200 metre ve sigara ayrıntısı...