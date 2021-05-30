Son dakika haberleri... Zincir marketlerle ilgili bakkalların yüzünü güldürecek bir düzenleme hazırlığına girildi.
BAŞKAN ERDOĞAN YASA TEKLİFİNİN HIZLANDIRILMASINI İSTEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak için atılan adımda zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak.
Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.
İşte taslakta bulunan düzenlemelerden bazıları:
PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?
Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.
2 KİLOMETRE KURALI
Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.